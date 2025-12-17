諾貝爾獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢

快訊

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

2023年的諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）上週再次被伊朗當局逮捕。她的家屬今天宣稱，她被捕期間遭到毆打，但當局拒絕讓穆哈瑪迪接受第三方的驗傷。

穆哈瑪迪的法籍律師阿達卡尼（Chirine Ardakani）表示，穆哈瑪迪本月12日在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）追悼律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）時，公開譴責他的死因可疑而遭逮捕。

麥什赫德檢察官赫馬蒂法爾（Hasan Hematifar）當天證實，追悼會結束後有39人被捕，穆哈瑪迪是其中一人。

法新社報導，穆哈瑪迪的兄弟哈密德．穆哈瑪迪（Hamid Reza Mohammadi）目前居住在挪威，他透過視訊方式告訴法國巴黎的媒體，穆哈瑪迪14日已透過電話，簡短地告知其他名人在伊朗的兄弟，警察持警棍毆打她的臉部、頭部與頸部。

他也稱，「她的頸部與臉部出現瘀青，身體狀況相當糟糕…另一名（人在）伊朗的兄弟已經嘗試說服當局讓她接受第三方醫師的檢查，以便確保她的頭部或其他臟器沒有內出血」。

他補充說道，「但是他們還沒同意。我們非常擔憂她被關押的方式與被關押地點，以及如何被對待」。

穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）目前住在巴黎。他表示，妻子的兄弟要求伊朗當局讓妻子接受第三方醫師的檢查遭拒，「我們現在非常擔心她的安危」。

而穆哈瑪迪數名支持者本月15日表示，穆哈瑪迪被捕後，伊朗當局曾兩度送她去醫院。

國際特赦組織（Amnesty International）今天另發聲明指控伊朗安全部隊在逮捕行動期間，「虐待被捕人士，以及以不人道方式對待被捕人士」，其中包括「暴力毆打」穆哈瑪迪與她的同伴。

