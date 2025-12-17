泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰

泰國與柬埔寨邊境衝突進入第2週，曼谷當局今天表示，柬埔寨必須先宣布停火才能結束兩國交戰。柬埔寨暫未對泰國這項聲明做出回應。

法新社報導，泰國外交部發言人馬瑞迪（MarateeNalita Andamo）在曼谷對記者表示：「柬埔寨是侵略泰國領土的一方，必須先宣布停火」，並表示柬國必須「真誠」配合邊境掃雷工作。

官員指出，泰國和柬埔寨本月稍早於兩國邊境再度爆發衝突，至少造成34人死亡，包含軍人和平民，並導致約80萬人流離失所。

柬埔寨內政部指出，當地約17名平民在衝突中喪生。

泰柬互相指責對方挑起衝突，各自聲稱是出於自衛，並互控對方攻擊平民。

由於泰柬衝突蔓延至爭議邊境的沿海地帶，泰國14日宣布東南部噠叻省（Trat）實施宵禁。

外媒披露，美國總統川普（Donald Trump）日前與泰柬兩國領袖通話時，以提高關稅作為威脅，使兩國同意停火。對此，泰國外交部發言人尼孔德否認，表示「未接獲任何來自美方的相關訊息」，強調當天通話未涉及關稅或停火要求。

這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。