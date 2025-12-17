英專家：美難靠無人機對抗共軍

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克十五日在外交事務期刊撰文指出，無人機在俄烏戰爭的角色可供台灣借鏡，但並不適用於美軍在印太地區對上共軍的潛在衝突；台灣若能部署數十萬甚至數百萬架小型無人機，有助在灘頭阻止共軍登陸部隊，但美國若誤以為靠大規模部署無人機就能對抗中國，可能削弱美方在海空軍關鍵戰力競爭優勢。

這篇題為「美國的無人機妄想」文章指出，俄烏戰爭中，廉價四軸旋翼無人機二○二三年起大量投入戰場，在部分前線地區造成高達七成的傷亡比率。俄羅斯不斷以攻擊無人機空襲烏克蘭城市，烏克蘭也以無人機襲擊俄方基地與能源設施，促使西方國家將無人機視為改變戰爭型態的代表性武器。

該文分析，台灣若能部署數十萬甚至數百萬架小型無人機，有助在灘頭阻止共軍登陸部隊，台灣也應具備可長期運作的反無人機能力，以攔截並干擾從中國本土或近岸船艦起飛的共軍攻擊無人機與偵察無人機。不過，若認為美國大規模採購無人機就能強化防禦中國，這樣的假設具有誤導性，主因俄烏戰爭以陸戰為主、前線拉長，且雙方皆未取得制空權，其作戰環境與美中潛在衝突存在根本差異。

美中若在印太爆發衝突，戰場主要在空中與海上，陸戰可能僅限於台灣等少數島嶼。美軍須跨越數千公里海域投射火力，對抗中國高度發展的飛彈、空軍與海軍力量。這種距離與作戰強度，航程有限的小型無人機幾乎派不上用場。

文章指出，美軍主力戰機最大的弱點是航程不足，須仰賴空中加油機進入爭奪區，加油機容易成為共軍飛彈與戰機目標，無人機無法解決這個結構問題。

該文認為，美國若無法維持制空與制海優勢，整體軍事結構將難以在未來衝突中發揮決定性作用。