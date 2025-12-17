川普宣布芬太尼列大規模毀滅武器 中美合作查獲430公斤古柯鹼

路透報導，美國總統川普十五日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限；行政命令也寫道，「非法芬太尼更接近化學武器，而非毒品」。川普將成癮性藥品列為大規模毀滅武器，此舉前所未有，川普視芬太尼與化學戰爭同等級的國安威脅，意味可動用國防部資源，協助司法部執法。

禁毒合作一直是中美關係重要環節，大陸公安部昨發布，上月廿六日，中方禁毒部門根據美國緝毒署通報的線索，在深圳鹽田港查獲毒品古柯鹼四三○公斤。本月初，大陸公安部表示，中美雙方就多起案件展開聯合偵辦，並舉行視訊會議商討下階段合作等，中方將在平等、相互尊重基礎與美方合作，共同應對全球突出的毒品問題。

二○二三年，大陸國家主席習近平與時任美國總統拜登在舊金山會晤期間，達成建立合作機制的共識。不過川普重返白宮後，美方以大陸對芬太尼管控不力，加徵百分之廿「芬太尼關稅」，衝擊兩國關係，也影響雙方禁毒合作。直到十月底釜山川習會後，雙方達成協議，中方承諾加強管制，美國則將「芬太尼關稅」降至百分之十。

川普在白宮一場表彰美墨南部邊境執法的軍人活動表示，「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅武器，每年有廿萬到卅萬人因此喪命，沒有任何炸彈能造成這種情況」。

墨西哥是非法芬太尼流入美國的最大來源地，而製造芬太尼毒品的多種化學原料則來自中國。芬太尼已成美國藥物過量死亡的主要原因之一。

美國聯邦調查局定義，大規模毀滅武器是「具破壞性裝置，例如爆炸彈或燃燒彈、火箭或手榴彈；透過有毒或有害化學物質造成死亡或嚴重傷害的武器；含有生物製劑或毒素的武器」，或「設計用來釋放危險程度輻射或放射性的武器」。