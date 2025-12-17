真的是孤狼？澳洲槍擊案槍手父子檔 犯案前在菲待1個月

澳洲總理艾班尼斯十六日表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。澳洲與菲律賓當局說，槍手父子檔十一月曾赴菲律賓待了一個月，一人持印度護照入境，另一人是澳洲公民。

五十歲的阿克拉姆與他廿四歲的兒子納維德，十四日對邦代海灘上慶祝猶太節日「光明節」的群眾舉槍掃射，造成十五人死亡、四十二人受傷。阿克拉姆當場被警方擊斃，納維德中槍昏迷。

澳洲當局將此案定調為反猶太恐怖攻擊，但對於更深層的動機，目前尚無太多說明。艾班尼斯說，這對父子犯案前受到激進思想影響，「這起事件是受到伊斯蘭國（ＩＳ）思想驅動，導致本案中的大規模殺戮」。

澳洲警方已確認這對父子在案發前一個月曾從雪梨飛往菲律賓。菲律賓當局說，這對父子十一月一日入境菲律賓，當時申報最終目的地為菲律賓南部納卯市；後續他們自納卯轉機至馬尼拉，並於十一月廿八日搭機返回雪梨。約兩周後，兩人犯下駭人槍擊案。

菲律賓移民局發言人桑多瓦爾說，阿克拉姆是澳洲居民、印度籍人士，持印度護照入境菲律賓，他的兒子納維德在澳洲出生，是澳洲公民。

印度官員說，阿克拉姆一九九八年就從印度移居澳洲工作，在澳洲結婚，育有一子一女。

路透指出，ＩＳ曾在菲律賓南部地區具有一定影響力，但近年來僅以零散、小規模組織形式在南部民答那峨島運作，其勢力已無法與二○一七年武裝作亂期間相比。二○一七年五月，ＩＳ攻擊菲南馬拉維市，引發超過五個月的圍城戰。