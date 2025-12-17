宏都拉斯大選結果遲未出爐 左派示威遭警驅散釀8傷
中美洲國家宏都拉斯當局今天表示，左派抗議者發起示威活動，要求公布大選最終結果，警方驅散民眾時，至少有8人受傷。
法新社報導，即將卸任的總統卡斯楚（XiomaraCastro）譴責這次行動，她所屬政黨的抗議者被趕出設在國家選舉委員會（National Electoral Council）大樓前方的營地。
社群媒體上流傳的影像顯示，一名男子臉部沾血，現場帳篷、床墊及其他物品散落一地。
首都德古西加巴市長阿達納（Jorge Aldana）向法新社表示，8名傷者皆已逐漸康復，他並控訴警方「把我們當成罪犯對待」。
宏都拉斯尚未確認11月30日大選的結果。在這次選舉中，現年67歲、獲美國總統川普（Donald Trump）支持的右派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以極小差距領先同為保守派、72歲的納斯拉亞（SalvadorNasralla）。
卡斯楚指控川普干預選舉，她所屬的左派陣營候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則呼籲宣布這次選舉無效。
