宏都拉斯大選結果遲未出爐 左派示威遭警驅散釀8傷

中央社／ 德古西加巴16日綜合外電報導

中美洲國家宏都拉斯當局今天表示，左派抗議者發起示威活動，要求公布大選最終結果，警方驅散民眾時，至少有8人受傷。

法新社報導，即將卸任的總統卡斯楚（XiomaraCastro）譴責這次行動，她所屬政黨的抗議者被趕出設在國家選舉委員會（National Electoral Council）大樓前方的營地。

社群媒體上流傳的影像顯示，一名男子臉部沾血，現場帳篷、床墊及其他物品散落一地。

首都德古西加巴市長阿達納（Jorge Aldana）向法新社表示，8名傷者皆已逐漸康復，他並控訴警方「把我們當成罪犯對待」。

宏都拉斯尚未確認11月30日大選的結果。在這次選舉中，現年67歲、獲美國總統川普（Donald Trump）支持的右派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以極小差距領先同為保守派、72歲的納斯拉亞（SalvadorNasralla）。

卡斯楚指控川普干預選舉，她所屬的左派陣營候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則呼籲宣布這次選舉無效。

川普 大選

延伸閱讀

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？陸外交部狠嗆：金元外交注定失敗

宏都拉斯首都爆示威 總統大選重新計票作業受阻

宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

宏都拉斯國會不認大選結果 軍方將確保權力交接

相關新聞

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

泰柬邊境衝突持續之際，泰國陸軍昨天表示，他們從柬埔寨士兵繳獲大量中國製的武器，其中包括第五代反坦克飛彈等，引發討論。泰國...

真的是孤狼？澳洲槍擊案槍手父子檔 犯案前在菲待1個月

澳洲總理艾班尼斯十六日表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。澳洲與菲律賓當局說，...

英專家：美難靠無人機對抗共軍

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克十五日在外交事務期刊撰文指出，無人機在俄烏戰爭的角色可供台灣借鏡，但並不適用於美軍...

川普宣布芬太尼列大規模毀滅武器 中美合作查獲430公斤古柯鹼

路透報導，美國總統川普十五日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限；行政命令也寫...

宏都拉斯關鍵計票程序陷僵局 最晚12月30日應公布結果

宏都拉斯總統大選結束已逾兩週，足以決定最終結果的「特別計票」程序卻因政黨杯葛等問題遲未進行，然而儘管經歷種種混亂，全國選...

泰國為泰黨提名首席總理候選人 戴克辛外甥出任

由泰國前領導人戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu ThaiParty）今天提名他的外甥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。