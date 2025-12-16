聽新聞
黎智英被判3罪成立 日本關切言論、集會結社自由受影響
日本網（nippon.com）16日報導，對香港壹傳媒集團創辦人黎智英15日被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，日本內閣官房副長官尾崎正直16日在記者會上說，對香港長期享有的言論、集會結社自由受到的影響深切擔憂。
尾崎並指出，香港持續發生損害「一國兩制」原則的事態，日方強烈敦促尊重公民權利和自由。
黎智英及壹傳媒旗下3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。黎智英又因捲入「反送中」支持者李宇軒案件，加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪。
