挺身而出！澳洲槍擊案猶太夫妻與凶嫌搏鬥反遇害 目擊者封其為英雄

英國廣播公司（BBC）16日報導，澳洲雪梨邦代海灘14日槍擊案中，一對猶太人夫婦曾試圖抓住一名凶嫌的槍支來阻止他，其中丈夫一度與槍手搏鬥，最後與妻子仍不幸遭到凶嫌殺害，淪為這起槍案前2名遇害民眾。其英勇過程也被行車記錄器拍下，目擊者直呼是「英雄」。

這對夫妻分別是69歲的鮑里斯．葛曼（Boris Gurman）和61歲妻子索菲亞（Sofia）。兩人的家屬聲明，他們勇敢挺身而出保護他人，卻不幸中槍，雖然沒任何事能減輕失去兩人的痛苦，但家屬都對他們的勇敢和無私感到無比自豪，「這充分體現鮑里斯、索菲亞的為人，他們會本能、無私的幫助他人」。

事發時行車記錄器拍下的影片顯示，已退休的葛曼與其中一名持槍凶嫌搏鬥，奪下凶嫌徒武器，隨後兩人都摔倒在路上。葛曼之後起身，似乎用槍打了嫌犯，最後該嫌據信拿了另一把槍，用來殺死兩人。

澳媒報導，葛曼夫妻是這起槍案前2名死者。凶嫌在猶太「光明節」的慶祝活動開槍，已知至少15人遭凶嫌殺害，作案的是一名50歲男子和其24歲兒子，其中父親已遭警方擊殺。

葛曼夫婦家屬聲明，兩人已結婚34年，突然離世令家人心碎；葛曼是一名退休技師，素來以慷慨、沉穩和樂於助人為人所知，索菲亞則曾在澳洲郵政工作，深受同事和鄰里喜愛，他們生前一起過著誠實勤勉生活，是家庭的核心，如今離去留下無法彌補缺憾。

目擊者將葛曼稱為「英雄」。持有上述行車記錄器畫面的女子向路透說，葛曼沒逃跑，直直衝向危險，盡全力試圖奪走槍支，奮鬥到最後，「我能從攝影機裡看到那位老人最終中槍倒地。那一刻讓我心碎」。

另一名自稱目擊者告訴澳洲9News，葛曼已盡力，需要讓他的家人知道，「每個人都需要知道他的事蹟，因為那是在槍案的最初階段。他把自己置於危險。當時子彈已在橫飛，但他仍然挺身直面危險」。

這起槍案中，另有一位菸草專賣店老闆阿邁德徒手奪槍制伏歹徒，被譽為英雄。他的移民律師伊薩告訴「雪梨晨驅報」，阿邁德左臂約有5處槍傷，恐失去左臂，但阿邁德說並不後悔。