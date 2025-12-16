宏都拉斯關鍵計票程序陷僵局 最晚12月30日應公布結果

宏都拉斯總統大選結束已逾兩週，足以決定最終結果的「特別計票」程序卻因政黨杯葛等問題遲未進行，然而儘管經歷種種混亂，全國選舉委員會依法最晚應於本月30日公布勝選者。

以下彙整來自宏都拉斯「前鋒日報」（ElHeraldo）、「新聞報」（La Prensa）及美國有線電視新聞網西班牙語頻道（CNN en Espanol）等媒體的資訊，說明宏國當前開票狀況及未來可能發展。

●什麼是特別計票？

特別計票（escrutinio especial）是宏都拉斯大選投票過後的一項選舉程序，旨在檢查存在不一致情況或計票錯誤的計票表及票箱。

這道關鍵程序可能決定選舉最終結果，會由全國選舉委員會（CNE）及各黨代表共同監督檢查過程。

這個階段允許修正計票錯誤，計入先前未算到的選票，而若出現無法彌補的重大錯誤，甚至可能作廢計票表。

每張有不一致情況的計票表都會與其對應的票箱進行實體核對，並逐一記錄任何修正。

一旦完成特別計票，全國選委會將公布結果並宣布勝選者，不過各黨仍有權向選舉法院提出異議。

●為何應展開特別計票？

最新初步計票結果顯示，保守派國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.54%的得票率領先，中右翼自由黨（PL）候選人納斯拉亞（SalvadorNasralla）以39.19%居次，兩人相差僅約4萬3000票。

目前有2773份計票表出現不一致情形，各界估計，其涉及的選票數落在50萬至58萬左右，遠超過阿斯夫拉及納斯拉亞兩人之間的票數差距。

●特別計票為何遲未展開？

特別計票原本預定於上週展開，相關作業卻一再延後，全國選委會官員曾指出，主要原因在於自由黨和左翼執政黨自由重建黨（Libre）未授權黨內代表參與負責特別計票程序的「查核與重新計票特別委員會」（JEVR）。

全國選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）昨天下午呼籲各黨說明何時授權代表參與特別委員會，好讓特別計票程序順利開展。

自由黨及國家黨昨天稍晚則宣布，兩黨經過對話後均同意加入特別計票程序，以打破選舉進程僵局，加快宣布選舉正式結果。

此外，根據霍爾的說法，首都德古西加巴（Tegucigalpa）的示威活動也影響了選務作業，昨天有數以百計自由重建黨的支持者齊聚在存放選票的大樓外抗議。

●選舉結果最晚應何時出爐？

根據宏都拉斯選舉法，全國選委會最遲應於12月30日正式宣布11月30日的總統大選結果。

宏都拉斯選舉法第284條規定，全國選委會最多有30天時間可公布最終選舉結果並發布公告，公告稍後也會在政府公報正式刊出。