歐元區12月採購經理人指數滑降 2025全年呈現成長

根據今天公布的一項重要調查，歐元區商業活動成長在12月放緩，但2025年全年仍呈現成長，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來首見。

法新社報導，標普全球（S&P Global）發布12月HCOB歐元區採購經理人指數（PMI）初值，12月報51.9，低於11月的52.8。PMI被視為衡量整體經濟健康狀況的重要指標，指數高於50代表經濟擴張，低於50則表示萎縮。

漢堡商業銀行（Hamburg Commercial Bank）首席經濟學家戴拉盧比亞（Cyrus de la Rubia）指出：「年底經濟成長放緩，主要因製造業出現小幅萎縮，且服務業動能轉弱。」

他指出，疲弱表現主要來自歐元區最大經濟體德國製造業衰退加劇，但另一主要經濟體法國則顯現謹慎復甦的跡象。

戴拉盧比亞說，未來一年服務業仍可望在整體經濟中發揮穩定作用，但實質的復甦仍有賴製造業重新站穩腳步。

調查亦顯示，服務業成本推升型通膨在12月升至九個月高點，進一步強化市場對歐洲中央銀行（ECB）將於18日會議中維持利率不變的預期。