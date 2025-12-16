未能迅速作出決定？英國會報告：面對中國 政府未積極將安全擺第一

快訊

中央社／ 倫敦16日專電
英國國會情報暨安全事務委員會15日發布報告，提到政府應盡速決定，是否將中國納入外國影響力登記計畫的「加強管控」級別。圖為夜間遠眺英國國會大樓大笨鐘。圖／中央社
英國國會情報暨安全事務委員會15日發布報告，提到政府應盡速決定，是否將中國納入外國影響力登記計畫的「加強管控」級別。圖為夜間遠眺英國國會大樓大笨鐘。圖／中央社

英國國會情報暨安全事務委員會（ISC）發表報告指出，儘管在安全和經濟利益之間求取平衡免不了艱難取捨，英國政府歷來在中國相關議題上，卻有不願優先考量安全利益的紀錄。

依據英國2023年「國家安全法」實施的外國影響力登記計畫（FIRS）今年7月上路，目前僅伊朗和俄羅斯入列「加強管控」級別。面對國會議員多次質詢為何中國未入列，官員一再重申政府持續檢討哪些國家應納入「加強管控」，目前仍未就中國作出決定。

ISC在15日發布的2023至2025年委員會「年度報告」，對FIRS的運作情形和具體成效表達關切，並要求政府在未來2年內向國會提交報告。

ISC指出，考量中國對英國的安全威脅程度，特別是中國的干預和影響力活動，英國政府在是否將中國納入FIRS加強管控級別這一問題上「拖延不決」，ISC對此表示憂心。

ISC敦促政府就是否將中國列入FIRS加強管控「迅速作出決定」，且政府應向ISC「完整說明」相關決定是如何作成，包括政府曾衡量哪些因素。ISC指出，委員會提出這樣的要求是為確保「安全考量未受經濟因素影響而被忽視」。

由跨黨派國會上、下議院議員組成的ISC代表國會和公眾監督英國情報安全單位，可常態接觸高機敏資訊，並向政府高階官員和情報安全機關首長取證，但不比照國會其他委員會舉行公開聽證質詢。ISC的公開報告遮蔽極機敏資訊，但針對官方或情報單位的遮蔽請求，委員會有權要求相關單位首長親自說明理由。

在最新年度報告的涉中部分，ISC在「安全威脅圖像」一節將中國與俄羅斯和伊朗並列，指出與這3個國家有關的敵意活動對英國構成「多面向」且複雜的威脅。

報告示警，外國間諜活動除了以政府機關和國防領域為目標，對經濟相關資訊也日益關注，包括智慧財產及研發計畫。此外，國家級行為者日益頻繁運用不具官方身分的「代理人」，委託他們執行對其他國家、外國政府及境外異議人士的敵意活動。

在網路領域的安全威脅方面，報告形容中國持續是「極老練且能力出色」的行為者，攻擊目標橫跨全球。

報告示警，許多國家級行為者和網路罪犯已開始運用人工智慧（AI），以提升網路攻擊活動的總量、規模和衝擊力。

未來5年，隨著國際間對商業性質的網路工具和服務需求增加，且部分國家地區對相關活動疏於管控，幾乎可以確定商業性質的「網路入侵」活動勢必明顯擴張，且相關活動的商業性質將讓威脅來源較以往更難預測，部分網路工具甚至不需要高度專業技能，也足以發揮「武器」效果。

報告另回顧ISC於2023年發布的「中國報告」。當時的「中國報告」提及，英國各情報安全機關長期未認知到，自己有責任反制中國對英國在形式上可能相當公開的干預和影響力活動，過度專注於中國的「秘密」活動，這個情況直到近期才見改善。

「中國報告」指出，面對中方較顯而易見的威脅，相關應對處置責任往往落在中央政府有權擬定政策的各部會上，但「沒有證據」顯示相關部會具備必要的資源及專業知識和能力，以有效反制中國構成的安全威脅，甚至連「理解」威脅內涵都是相當大的挑戰。

「中國報告」批評，英國政府的對中政策演進速度堪稱「緩慢如冰川位移」。

針對15日發布的ISC最新年度報告，英國首相施凱爾（Keir Starmer）向國會發布書面聲明，歡迎並肯定ISC行使重要獨立監督。英國政府一名發言人則表示，國家安全是政府首要責任；政府正採取講求連貫一致、放眼長遠、具戰略意義的策略管控對中關係。

這名發言人重申，面對中國，英國將在可行之處合作，並在必要之處提出挑戰。

