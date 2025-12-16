快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

泰國為泰黨提名首席總理候選人 戴克辛外甥出任

中央社／ 曼谷16日綜合外電報導
由泰國前領導人戴克辛創立的為泰黨，今天提名他的外甥尤德查南（圖）作為未來大選的首席總理候選人。圖／取自X@YodchananW
由泰國前領導人戴克辛創立的為泰黨，今天提名他的外甥尤德查南（圖）作為未來大選的首席總理候選人。圖／取自X@YodchananW

泰國前領導人戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu ThaiParty）今天提名他的外甥作為即將到來大選的首席總理候選人。

法新社報導，現年76歲的戴克辛是泰國重量級政治人物，也是泰國最富有的人之一，目前因其執政期間涉及貪腐相關案件，正在首都曼谷服刑。

為泰黨選定生物醫學工程教授尤德查南（Yodchanan Wongsawat）為2026年2月8日大選的第一號總理候選人。

現年46歲的尤德查南是戴克辛的外甥，他是前總理頌猜（Somchai Wongsawat）與戴克辛胞妹瑤瓦帕（Yaowapa Wongsawat）之子。

尤德查南今天在曼谷對記者表示，他與戴克辛的親屬關係，有助於政黨形成一致的願景。

「我認為這對我們政黨來說是一個優勢。我們實際上有一個共同的願景，就是為人民服務。」

被問及安全政策時，針對本月泰國與柬埔寨邊界衝突再起釀成死亡事件，尤德查南表示相關政策相當明確。

他說：「主權優先，我們必須保護人民。」

官員指出，泰柬新一輪邊界衝突已造成至少32人死亡，包括16名泰國士兵、1名泰國平民，以及15名柬埔寨平民。雙方約有80萬人因此流離失所。

尤德查南於2014年投入政治，曾在泰國北部戴克辛家族勢力核心的清邁競選國會議員，但因反對戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的抗議者封鎖投票所，法院隨後宣告該次選舉無效。

尤德查南擁有美國德州大學阿靈頓分校（Universityof Texas at Arlington, UTA）電機工程博士學位，目前在泰國馬奚杜大學（Mahidol University）生物醫學工程系任教。根據他的個人履歷，他持有多項醫療設備專利，包括「腦控輪椅」與「腦波感測睡眠警示系統」。

戴克辛家族20年來一直是泰國親軍方、親王室精英的主要對手，這些精英認為戴克辛的民粹路線威脅傳統社會秩序。然而，戴克辛家族近年也面臨一系列法律與政治挫敗，包括今年8月戴克辛的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因違反道德規範而遭憲法法院解除總理職務。

泰國

延伸閱讀

新北圖書館迎國際移民日 邀新住民分享家鄉文化

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

旅遊達人自曝1黑歷史 給千元小費竟「被騙」：從此不跟團

泰國南部旅遊狀況恢復正常　 TAT 加速推動重建工作

相關新聞

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

泰柬邊境衝突持續之際，泰國陸軍昨天表示，他們從柬埔寨士兵繳獲大量中國製的武器，其中包括第五代反坦克飛彈等，引發討論。泰國...

泰國為泰黨提名首席總理候選人 戴克辛外甥出任

由泰國前領導人戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu ThaiParty）今天提名他的外甥...

斥資超過1.3億元！蘇丹人道救援難 歐盟啟動空橋計畫

空橋計畫正式啟動，歐盟將通過航空運送物資救助深陷人道危機的蘇丹！歐盟15日啟動空中救援蘇丹的空橋航線，斥資超過1.3億元，計畫透過8個航班，運送急需物資到內戰中的蘇丹...

重建西半球勢力範圍？美國新版《國家安全戰略》布局

美國在11月底發布了2025年版《國家安全戰略》（NSS），不僅有別於過往歷任政府的觀點，甚至也和川普1.0時期有相當大的不同。川普2.0政府在這份文件中，摒棄了美國在冷戰後為追求全球霸權而不斷擴大承諾的方式，而是選擇在維持美國優勢的前提下，重新排序目標，透過壓倒性力量維護和平等方式，將焦點轉向保護經濟與避免人民遭受他國侵害。

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

英國皇家聯合軍事研究所專精空戰的資深研究員布朗克（Justin Bronk）15日在美國期刊《外交事務》發表文章，以「美...

智利變天 極右卡斯特當選總統 學者：治安差 無中間派可選

智利極右翼、極端保守主義的總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日當選，顯示社會普遍擔憂治安惡化下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。