美國居中協調 民主剛果叛軍M23將撤出東部城市烏維拉

中央社／ 剛果民主共和國果瑪16日綜合外電報導

剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天表示，已同意美國方面的要求，將自東部重要城市烏維拉（Uvira）撤軍。

法新社報導，M23這支獲盧安達支持的民兵組織，上週掌控鄰近蒲隆地邊境的戰略城市烏維拉。幾天前，民主剛果與盧安達兩國政府才在華府簽署和平協議，但隨著M23的攻城掠地，該協議前景生變，引發區域衝突擴大的憂慮。

M23在協調人南加（Corneil Nangaa）簽署的聲明中表示，該組織「將依照美國調解人員的要求，單方面自烏維拉市撤軍」，並強調需要採取「適當措施」來管理烏維拉，包括「去軍事化、保障市民與基礎設施安全，以及由中立部隊監督停火」。

M23並呼籲落實於卡達首都杜哈和平談判中所達成的停火框架協議。這項協議於11月達成，但始終未在當地獲得遵守。

M23表示，撤軍行動是為「增進互信，給予杜哈和平進程最大的成功機會」。

剛果民主共和國東部礦產資源豐富，過去30年來長期陷入衝突。

