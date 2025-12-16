斥資超過1.3億元！蘇丹人道救援難 歐盟啟動空橋計畫

快訊

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
蘇丹內戰是這兩年最讓歐盟頭痛的人道救援行動，他們採用航空援助緊急物資。(photo via Flickr, under cc licensed)
空橋計畫正式啟動，歐盟將通過航空運送物資救助深陷人道危機的蘇丹！歐盟15日啟動空中救援蘇丹的空橋航線，斥資超過1.3億元，計畫透過8個航班，運送急需物資到內戰中的蘇丹，這是今年歐盟對非洲最大規模的救援行動之一。

達佛危機背景源自於蘇丹內戰，幾年前革命成功，到前年因權力鬥爭爆內亂，已造成數百萬人流離失所，是難度最高的救援行動。

最難救援行動

根據《半島電視台》報導，歐盟15日深夜確認，人道急難救助的「空橋計畫」已啟動，目標是蘇丹內戰嚴重的達佛地區，由於救援難度高，需要8個航班運送緊急物資，首批已在12日離境，空運救援物資包含飲用水、衛生用品、醫療用品等，約共有100噸歐盟人道救援合作夥伴提供的物資。

這是今年歐盟對非洲最大規模的救援行動，空橋計畫總額超過1.3億元，而今年對蘇丹的人道主義援助總額已經近百億元，金額還不是難度極高的原因，據《外媒》統計，從2023年4月蘇丹內戰爆發以來，已有120多名人道救援的人員被殺，這使蘇丹成為「世界上最難救援行動之一」。

蘇丹內戰

儘管歐盟與非洲聯盟多次譴責該地區的人道危機，超過萬人死亡、數百萬人流離失所，各方呼籲立即停止內戰，但這場災難仍看不見終點，歐盟的援助效率也不高。

據《洲際觀察》報導，從2019年終結了近30年獨裁與腐敗後，本身就需要時間休養生息的蘇丹卻在4年後又迎來戰火，同盟推翻獨裁的正規軍與準軍事組織因為權力鬥爭，2名軍閥又爆發內戰，鄰近地區的國家分別有力挺的一派，導致達佛地區戰火紛飛，期間的種族滅絕醜聞不斷，醫院也不再是庇護所，加重各方人道救援的難度。

