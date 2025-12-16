中國海警噴水事件後 菲美南海聯合巡航演練

菲律賓與美國15日於南海舉行代號「海事合作活動」（MCA）聯合巡航演練，距上次演練不到一週。由於日前中國海警船在南海對菲律賓漁船噴射強力水柱，造成漁民受傷與船隻受損，外界解讀菲美此舉有向北京釋放訊息的意味。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）今天表示，菲律賓武裝部隊與美國印太司令部（USINDOPACOM）15日在西菲律賓海（WPS）舉行第10次MCA演練，地點靠近黃岩島（又稱民主礁）海域。

崔尼代說，演練期間，菲律賓武裝部隊出動飛彈巡防艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）、A-29B超級巨嘴鳥攻擊機、獵鷹（W-3A Sokol）多用途直升機以及FA-50輕型戰機。

美方則派出飛彈巡洋艦史莫斯號（USS RobertSmalls）、MH-60R海鷹直升機，以及P-8A海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）參與。

演練科目包括通訊檢查、海域感知通報、突襲、分區戰術與拍照，以及低空飛越等。此外，菲律賓海軍特戰部隊也在馬爾瓦艦進行登船、搜查與扣押（VBSS）操演。

崔尼代表示，15日的演練展現菲律賓在複雜海上情境中的作戰整備能力，以及與盟友部隊協同作戰的實力，且凸顯菲美致力於維護法治印太國際秩序、支持航行與飛越自由的承諾，共同為海上安全、區域穩定作出貢獻。

中國海警船12日在仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶向大約20艘菲律賓小型漁船噴射強力水柱，造成3名漁民受傷、數艘漁船受損。

菲美兩國才剛於9日至10日完成第9次MCA聯合巡航演練。

菲律賓外交部昨天在新聞群組中表示，已就漁民被噴強力水柱一事向中國大使館提出外交交涉。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天則發表正式聲明，譴責中國海警船對菲律賓漁民採取「危險」且「不人道」的行動。

中國以「10段線」主張聲索南海大部分海域，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，雙方聲索海域重疊，紛爭不斷。

去年6月，雙方曾在仁愛暗沙水域發生嚴重衝突，菲方多名海軍人員受傷，其中一人斷指。此後菲方也多次指控中方在南海衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

菲美簽有「共同防禦條約」（MDT），美國國務院曾強調效力涵蓋「南海任何地點」。