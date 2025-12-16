日女子樂團東京公演遭鬧場 疑中國觀眾辱罵高市早苗

快訊

中央社／ 東京16日專電

日本女子搖滾樂團Ave Mujica於14日晚間在東京國際論壇大樓舉行公演，現場疑似有中國人用中文直接大罵日本首相高市早苗，引發網友熱議。

這次被中國觀眾鬧場的Ave Mujica於2023年組建，這次演出是時隔5個月以來的首次單獨公演，包含之後的大阪公演在內，門票在開賣後迅速完售。

根據「李老師不是你老師」在社群媒體X發布的影片，現場當時一片漆黑，似乎正在等待下一首歌的開始，但在一片靜默中，突然有中國口音爆粗口，大罵高市早苗。現場似乎也有聽得懂的觀眾，發出訕笑聲。

這則影片隨後在社群媒體引發討論，有網友說，「在哪裡都有素質低的人」、「蒼蠅飛到哪裡都讓人噁心」。

還有網友文雅地諷刺，「眾人為犬吠而哄堂大笑，而不知為何會有犬吠」。有網友說，「愛聽日本歌，愛看動漫，但又恨著日本，何必呢？你家哪吒夠你看的。」

此外，影片也被轉發到日本社群網站，有日本網友不解地問，「日本有多少反對高市政權的中國人？」；有網友說，「這就是一群沒辦法批判本國政權的人而已」、「有本事也試著罵習近平啊。在辱罵高市首相之前，先試著罵罵習近平吧，中國人」。

還有粉絲說，「我當時就在現場，其實聽不懂他在說什麼，但令人感覺非常火大。有政治立場本來沒關係，但真的希望不要把這種東西帶到公演現場來」，網上充斥批評聲浪。

