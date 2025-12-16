中國海警對菲漁船噴水釀3傷 菲防長：危險不人道

日本是世界第4大經濟體，全球最長壽的國家，治安良好、醫療可近性名列前茅，但是在多項跨國的幸福度調查中，日本的排名後退、有的墊底。日本人為何感到不幸福，又或，真的不幸福嗎？聯合報數位版匯整各領域專家的看法，解讀「幸福排名」的真相。

2025-12-16 10:30