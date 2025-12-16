中國海警對菲漁船噴水釀3傷 菲防長：危險不人道
菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天譴責中國海警船上週在南海具主權爭議的仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶，對菲律賓漁民採取「危險」且「不人道」的行動。
路透社報導，菲律賓海岸防衛隊週末表示，中國海警船12日在仙賓暗沙附近噴射強力水柱並割斷錨繩，造成3名菲律賓漁民受傷，兩艘漁船受損。
鐵歐多洛在聲明中說：「動用強力水柱、具攻擊性的操作以及割斷錨繩導致菲律賓平民受傷，完全違反所有國家確保人命安全的責任。」
中國外交部昨天表示，中方採取必要處置措施，維護自身領土主權，「合理合法、專業克制」。
鐵歐多洛敦促有志成為區域領導角色的國家負責任行事，並對中國聲稱菲律賓漁民持刀威脅中國海警的說法斥為「公然謊言」。
鐵歐多洛說：「我方呼籲中國停止散布不實說法，停止從事國家主導的假消息宣傳。」
菲律賓外交部表示，昨天已向中國駐馬尼拉大使館提出外交照會。中國大使館未立即就鐵歐多洛的言論回應置評請求。
中國稱仙賓暗沙為仙賓礁，菲律賓稱艾斯柯達礁（Escoda Shoal），地點在菲律賓巴拉旺省（Palawan）以西約150公里處，位於菲律賓專屬經濟區內。
