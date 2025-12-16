借鑑雪梨海灘槍擊案 新加坡強調不容族群仇恨言論

快訊

中央社／ 新加坡16日專電

新加坡人口組成多元，澳洲雪梨邦代海灘槍擊事件後，新加坡內政部長尚穆根表示，仇恨言論易製造滋生暴力的環境，不容許任何針對宗教、族群或其他群體的仇恨言論。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）猶太「光明節」（Hanukkah）慶祝活動當地時間14日晚間遭到槍手開火，造成多人傷亡。新加坡內政部長兼國家安全統籌部長尚穆根（K. Shanmugam）15日在臉書發文表示，澳洲近年來反猶太主義事件增加，仇恨情緒長期累積，最終可能引發暴力行為。

尚穆根指出，雖不清楚襲擊事件的確切動機，但仇恨言論往往是其中一個潛在原因，容易製造滋生暴力的環境。「歷史經驗顯示，仇恨言論往往產生實質且深遠的影響，既傷害特定族群，也可能逐步合理化暴力行為」。

他強調，新加坡不會容許任何針對宗教、族群或其他群體的仇恨言論，並已制定嚴厲法律加以遏制。

新加坡內政部高級政務部長費紹爾（MuhammadFaishal Ibrahim）也發文表示，新加坡是建立在不同社群之間相互信任的社會，社會更應團結、堅守多元文化的共同價值。

新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等，華人占3/4左右。費紹爾指出，新加坡將繼續堅定地致力於各族群和平共處，並對猶太社群表達聲援，明確譴責這起毫無意義的恐怖暴力行為。

先前曾有一名澳洲公民涉及長期散播種族煽動性言論，也被指曾於新加坡大選期間試圖干預馬來社群。新加坡內政部當時表示，已向TikTok和臉書母公司Meta發出「帳號內容限制指示」（Account RestrictionDirection）及「屏蔽指示」（Disabling Direction）；兩家平台必須依照指示，不讓他的帳號在新加坡流傳。

新加坡內政部強調，嚴肅看待破壞種族與宗教和諧的威脅，包括來自外國人士，將毫不猶豫地採取行動應對。

