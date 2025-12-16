「潤歐」的盡頭是德國？ 中國走線人的自由與幻夢

去年隆冬的一個深夜，王青戰戰兢兢地踏入位於波黑與克羅地亞邊境一條小河，河水寒冷刺骨。他全身濕透，冷得瑟瑟發抖，但仍要在伸手不見五指的山林中藏匿數小時，等待蛇頭派來接應的車輛。王青來自中國山東，當時只有19歲。

王青是近年來數以千計偷渡進入歐盟的中國走線人之一。他們大多選擇德國為終點站，並在當地申請政治庇護。

根據德國聯邦移民與難民事務局（BAMF）的統計數據，近5年來中國籍庇護申請人數量持續攀升。在今年1月到11月，共有1600名中國籍人士在德國尋求庇護，是近年來的最高水平。今年9月，中國在尋求庇護者來源國排行榜中名列第八位，僅次於阿富汗、敘利亞、索馬裡等境內有戰爭與沖突的國家。

美國夢碎 走線歐洲

新冠疫情爆發以來，數以萬計的中國人通過中南美洲國家非法入境美國、尋求庇護。這種偷渡的方式又被稱為“走線”。

自從去年7月起，由於厄瓜多爾取消對中國人免簽政策，美國政府加強管制移民穿越南部邊境，並在全國範圍內抓捕和遣返非法移民，中國人走線美國的困難遽增，即便抵達美國也前路茫茫。因而，一些中國人轉而走線歐洲。

一個化名為Anthony Park的中國人，近年在土耳其伊斯坦布爾經營民宿，專門接待中國走線人。他同時活躍在通訊平台Telegram，向移民提供俗稱“大包”的協助偷渡服務。

他告訴記者，從今年2月起，因為美國政府強力打擊非法移民，中國走線人打消赴美念頭，他的美國業務量暴跌了7成。

“現在有很多客戶偷渡去歐洲，德法荷西意。”他說，這是因為“去美國去不了了，只能退而求其次，去歐洲了。”但他也稱，不少人只是向他咨詢走線歐洲的情況，“問問就沒下文了”，人數也不如以往前往美國的多。

走線歐洲的中國人大多先飛到塞爾維亞的首都貝爾格萊德，再坐大巴取道波黑。他們在波黑邊境城市比哈奇徒步穿越山林，進入鄰國克羅地亞。位於東歐的塞爾維亞與波黑都對中國公民免簽，而比鄰的克羅地亞則屬於申根地區（包括歐盟大部分地區以及挪威和瑞士等幾個非歐盟成員國），也是歐盟成員國之一，從該國前往其他申根國家一般不需要出示護照或接受邊境檢查。走線人在抵達克羅地亞腹地之後，再搭乘火車、汽車經斯洛文尼亞、意大利繼續西行。

王青就是循這條路線進入歐盟的。過程中，他曾多次遭到克羅地亞邊境警察強制驅逐、遣返回波黑。長期以來，克羅地亞邊境警察被指控對非法越境的移民實行暴力驅趕。與王青同行的其他中國走線客也曾被警察施以胡椒噴霧、遭遇手機被損毀等情況。

多次自行走線失敗後，王青花費約2000歐元雇用蛇頭，跋山涉水，為了躲避警察而滯留邊境農戶草棚多日。啟程一周之後，他終於抵達德國尋求庇護。

這條經塞爾維亞、波黑前往西歐的路線屬於“巴爾干移民路線”，多年來都是來自中東、北非、南亞的移民非常規進入歐盟的熱門路線。近兩、三年間，在試圖通過這條險象環生的路線進入歐盟的移民群體之中，出現了中國人的身影。

此類非法越境也釀成了悲劇，在今年10月，一艘載有至少10名中國公民的船只在塞爾維亞和克羅地亞之間的多瑙河傾覆，造成1人死亡。兩國警方相信，事發當時這一船人正試圖非法越境。

離鄉背井

記者在塞爾維亞、波黑和德國等地采訪了超過20名中國走線人，他們來自中國的五湖四海，屬於不同年齡層，背井離鄉的原因也各不相同。

在波黑首都薩拉熱窩市郊的一座難民營裡，記者遇見一名中國中年男性帶著年幼的女兒走線，在難民營暫時落腳。他自稱是中國政府損害人權政策的受害者，希望到歐洲尋求政治自由。

但更多的走線人並非政治異見人士或受政治迫害者，而是為追求更好的生活條件而遷徙的經濟移民。他們有的曾在中國經營小本生意，在疫情封控期間生計遭受重創，或因經營不合規，不堪來自監管部門的壓力而出走。有的人負債累累，即將被列為失信執行人，於是趕在被限制出境之前離開。也有求職不順、長期失業的青年人，孤注一擲到歐洲謀求出路。

王青初中輟學，在中國打過各類雜工。“國內工作比較累，沒有時間休假，還總是被拖欠工資。”在2023年起，他再也找不到心儀的工作，最終決定在父母的資助下走線歐洲，那是他生平第一次出國。

除了遭遇經濟困難之外，不少走線歐洲的中國人還對食品安全、公共醫療、教育等民生問題存有憂慮。他們對未來，尤其是下一代的發展前景失去希望。

43歲的張鳴曾是遠洋船上的船員，收入可觀。但他說，跑船是對體力要求高的“青春飯”，無法為家人帶來長期的保障。“跑船雖然掙了一點錢，但是就怕家裡人生病了，掙的那錢就不夠了。”

令張鳴決心出走中國的另一個因素是孩子的未來發展。張鳴稱，他正就讀小學的兩個孩子在學校需要接受愛國主義教育，穿迷彩服、唱紅歌，他對此頗為反感。同時，高競爭的教育環境、高企的青年失業率，也令他擔心他們未來的求學、就業前景。

“我改變不了目前中國的狀況，我只能逃離。”張鳴早前雇傭蛇頭，從塞爾維亞偷渡到匈牙利，最終在德國尋求庇護。

抵達德國之後

中國走線人抵達德國、提交庇護申請之後，會在數個月內流轉各層級的難民收容中心。他們首先會被安置在規模較大的營地，再一步步分配到德國各地的中小型難民營。

小型難民營大多位於較為偏僻的小鎮，有的由學校、社區中心、體育館等廢舊公共建築改裝而成，也有由酒店改造的安置點。庇護申請人居住空間的條件優劣，有時純靠運氣。不過，有未成年孩子的家庭通常會被分配到獨立房間，而單身男性往往與室友同住。

王青最初抵達大營地時，發現居住條件並不如想象中好，頓時產生了心理落差。他和其他單身男性被安置在一座大帳篷分隔出來的小隔間裡。“不過後面慢慢的往下分營之後，就感覺德國挺好的。他們經常說一句話：我們只是想要讓你們過得更舒服。然後總是在幫助我們。”

德國的庇護制度保障申請者有免費食宿、健康保險和社會融入課程，每人每個月可領取約400歐元的津貼。與其他歐盟國家相比，德國為尋求庇護者提供的條件相對優厚，因此在歐洲走線的中國人大多向往德國。

在多個中國和國際社交媒體平台上，不少在近年偷渡歐盟的中國人現身說法，記錄走線路途和申請庇護的流程。在YouTube上，關於歐洲走線的影片大多強調路途成本低、庇護申請人享受高福利。在記者采訪的中國走線客當中，不少人都是通過這些影片而計劃走線歐洲，並按圖索驥來到歐盟邊陲。

其中一則影片在YouTube上累計了超過36萬觀看量，一名22歲的中國青年自述他通過巴爾干路線偷渡到德國的經歷。他不諱言，在德國，他享受庇護申請者的津貼和免費住房，同時打黑工、不交稅。

在影片之下，許多評論的網民批評他濫用了德國的難民庇護系統，並且長期來說，可能阻斷了真正需要尋求庇護者的通道。亦有一則評論寫道：“這些做法看似自己佔了便宜，事實卻是讓整個華人群體越來越難得到西方社會的尊重。”

目前，約有16萬名中國籍人士生活在德國，但這並不包括已入籍德國的華人。德國華人社區的實際規模更大，而近年走線抵德的中國人只佔其中極少的份額。

德國近年社會住房緊缺、教育資源緊張，一些民眾認為根源是近十年來的移民潮。

關於移民、難民政策的討論喧囂塵上，持續撕裂德國社會。在今年年初德國聯邦大選中，移民也是備受關注的核心議題。最終，中間保守派（CDU/CSU）在大選中斬獲最多選票，而主張反移民的極右翼的選擇黨（AfD）得票率排名第二，創下歷史新高。這一結果折射出德國選民對此前左傾政府經濟、移民政策的不滿。

新任總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）主張加強德國邊境檢查、收緊庇護規則。在他上任後首場聯邦議會演說中，梅爾茨批評前任政府“允許了太多無監管的移民進入，也讓太多低技能勞動力進入我們的就業市場，特別是我們的社會保障體系。”不過他也強調，德國依然是一個移民國家，未來仍需要移民。

留下或是離開

在德國執業的華裔律師袁沛博告訴記者，德國右翼保守政治勢力的抬頭和梅爾茨政府的移民政策主張，目前對已經抵德的尋求庇護者的直接影響相對有限。

袁律師從90年代中期開始代理中國人在德國申請庇護的案件，在2、3年前，他開始接觸到通過巴爾干路線來到德國的中國客戶。他說，對於這些人來說，在德國成為法律意義上得到認可的尋求庇護者，“是他們能獲得任何形式有限居留身份的唯一途徑”。

中國籍人士在德國的庇護申請通過率一向偏低。根據德國聯邦移民與難民事務局的數據，今年1月到11月，當局對約2000宗涉及中國籍庇護申請人的案件作出裁決，其中過半數遭拒。

袁律師稱，申請人在提交庇護申請後約一年內會收到裁決結果，若當局拒絕庇護請求，申請者仍可上訴，整個流程可能長達2到3年。而如果德國當局計劃遣返這些走線人，必須證明他們的身份確是中國公民，還需要中國使領館的配合。據袁律師所知，德國遣返中國籍庇護申請人的現象相對少見。

即便庇護申請最終遭拒，尋求庇護者若能證明有穩定收入和依法納稅、持有真實身份文件及達到融入要求，仍有可能獲得長期居留身份。

這正是張鳴尋求留在德國的路徑。他的庇護申請早前遭拒，但他獲得“容忍居留”身份，即暫時沒有被遞解出境的風險。在獲得德國工作許可之後，他曾在一個知名國際電商平台的旗下倉庫和本地食品工廠工作。自從他開始打工、獲取薪資起，他就不再享有每月的零用金，但仍可在難民營中免費住宿。

“當初雖然是通過非法途徑進來的，德國政府管吃管住，並且融入課還免費，這些都是花德國納稅人的錢，所以自己要有感恩的心，通過工作繳稅的方式再反哺回去。”

約1年之後，張鳴有望申請長期居留。他希望盡快把妻兒接到德國團聚，在此落地生根。

而同樣通過走線穿越巴爾干來到德國的王青，則作出了截然不同的決定。德國的就業培訓課程以英語、德語授課，對他來說有相當大的學習障礙。“基本上聽不懂老師在講什麼，”他說。而他所在的難民營中，只有他一個中國人，他的房間裡沒有Wi-Fi和手機信號，他因此常常感到孤單。

抵達德國三個月後，王青的庇護申請仍在審核中，但他思鄉心切，在今年農歷新年前，他用積攢下來的零用金購買機票返回中國。他聽說，要獲得德國長期居留需要多年，期間無法見到家人。“就為了這麼一個身份，就覺得不值得。我一直在糾結，稀裡糊涂地把機票買了，也不能退了，然後就回國了。”

王青的選擇並非個例。與他一同走線的中國人當中，也有其他人在抵達德國後發現現實不如期待，選擇離開。有的人對庇護申請前景感到悲觀，轉而到對移民監管較為寬松的南歐國家。也有的人不滿足於每月的零用金，希望盡快掙錢，索性到中東、東歐等地打工。

回到中國後，王青一度後悔。當他順利找到工作，生活慢慢步入正軌後，又不幸再度遭遇拖欠工資。

“我對中國感情很復雜，它有好的一面，有壞的一面。 有的時候想要做出一番成績，做不出來，想平平淡淡生活，也做不到，總感覺很被動。”他說，在德國短暫的尋求庇護經驗中，他的訴求都得到社工的重視，但在中國，當他遇到不公，似乎只能忍受。

憤懣之際，王青決定再度走線歐洲。今年夏天，他輕車熟路地重返巴爾干路線。他說，跟去年冬天第一回走線時相比，這次一路上他遇到的中國走線客，人數似乎比之前更多了。

不過，抵達歐盟之後，王青卻沒有返回德國的難民營報到，只是在歐洲各國觀光散心半個月，又回到了中國。

他說，在未踏足海外之時，他曾經向往國外的生活。親身在歐洲走線兩趟之後，他卻對移民海外生活“祛魅”。“跑了這麼一大圈，國外確實和我想象的一樣好，但不適合我，那種美好不是我想要的，”王青說，“我的身份在那裡是沒辦法融入，因為我一直在國內生活長大，我很難改變。”

兩度走線的戲劇性經歷，仿佛是這個年輕人的成年禮。這回他的決定果斷而決絕。

“在外面到處跑很累，我還是需要我的家人，所以我以後不會再走了。”

（應受訪者要求，王青、張鳴為化名）

