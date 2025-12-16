加拿大朝野籲釋放黎智英 不公審判何來公義裁決

加拿大朝野譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英被香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。加國外交部、跨黨派議員和黎智英在加拿大親屬呼籲北京和香港當局釋放黎智英。

加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）發聲明表示：「加拿大譴責香港當局出於政治動機，依據『國安法』對黎智英提起訴訟，呼籲立即釋放他。加拿大繼續對香港基本法所保障的權利、自由和自治權的惡化表示關切。」

黎智英雖未擁有加拿大身分，但他與加拿大有著深厚淵源，他的母親是加拿大人，他的雙胞胎妹妹和許多親友住在加拿大。黎智英自20世紀90年代中期開始在安大略省尼加拉湖畔投資，項目包括酒店、餐廳、以及水療中心，對當地經濟貢獻良多。

黎智英的姪女萊普（Erica Lepp）對黎智英的健康惡化感到憂慮，稱家人「希望他能以任何理由獲釋」。「雖然我們知道這個判決遲早會來，但對我們和所有香港人來說，這仍然是悲傷的一天。」

七大工業國集團（G7）外長會議11月在尼加拉湖濱市（Niagara-on-the-Lake）舉行，當地社區發動集會聲援黎智英。市長和居民等讚揚黎智英和他的家族對當地有深遠貢獻，呼籲渥太華要爭取並協助黎智英獲釋。

加拿大跨黨派議員也共同聲援黎智英。

長期關注民主人權的執政自由黨議員史葛洛（JudySgro）稱這個判決是「對民主的又一次打擊」。

今年早先，在史葛洛的組織下，跨黨派議員一致同意提出一項動議，授予黎智英加拿大榮譽公民身份，但在她提交動議前，自由黨政府領袖卻要求她擱置動議。史葛洛表示，總理卡尼（Mark Carney）即將於明年與中國國家主席習近平會面，希望卡尼屆時能向習近平提及釋放黎智英。

出生於香港的新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan）對判決感到痛心。她說：「黎智英沒有犯罪，他是良心犯，他唯一的『罪行』就是捍衛民主、新聞自由和法治。」

魁人政團議員，擔任外交委員會副主席的布魯烈-杜塞（Alexis Brunelle-Duceppe）稱判決「令人憤慨」，「魁人政團要求立即釋放黎智英，我們也期待總理卡尼及其政府做出同樣的決定。」

加拿大香港和台灣社區也對黎智英的判決感到憤慨。

多倫多支聯會共同主席關卓中（Cheuk Kwan）表示：「香港的新聞自由和言論自由已遭到嚴重侵蝕，黎智英的審判正是政府使用高壓打擊異見聲音的典型例子。」

溫哥華支聯會主席Edmund Leung批評，這不是公平的審訊，而不公平的審訊永遠不可能產生公義的裁決。「細閱長達800頁的判詞後，可以清楚看到，根本沒有任何證據顯示黎智英曾做出在任何民主社會中可構成罪行的行為。案件中既沒有暴力、沒有煽動，也不存在對公共安全的真實威脅。被刑事定罪的，是新聞工作、信念，以及和平的倡議行動。」

港加聯會長黃冠能（Andy Wong）呼籲加拿大提出更明確和積極的作為來因應黎智英的判決，除了要求釋放黎智英和香港所有政治犯外，也要「以人權角度重新評估與中國及香港的政治、經濟及貿易往來，包括對嚴重侵犯人權的官員實施制裁。」

加拿大寶島蛙語負責人廖彥翔讚揚黎智英是民主鬥士。「他家財萬貫，本來可以離開香港，但他選擇留下與香港人民在一起，這樣的情操何以視為犯罪？」

廖彥翔並稱：「這樣的司法判決對台灣人民也是一個警示，千萬不要對『一國兩制』存有任何幻想，因為在共產黨政權下，司法只會淪為政治的打手，民主、人權、自由和法治都蕩然無存。」