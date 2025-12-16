快訊

澳總理：父子涉邦代海灘槍擊 疑伊斯蘭國思想驅動

中央社／ 雪梨16日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯今天表示，在雪梨邦代海灘（Bondi beach）涉嫌犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。

阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（NaveedAkram）於14日晚間，針對海灘上猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動群眾舉槍掃射，造成15人死亡。

法新社報導，當局已將此案定調為反猶太的恐怖攻擊，但對於更深層的動機，目前尚無太多說明。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天首次表明，這對父子在涉嫌犯下「大規模謀殺」之前，曾受到激進思想影響。

他說：「目前看起來，這起事件是受到伊斯蘭國（IS）思想的驅動。」

艾班尼斯說：「這種意識形態存在已逾10年，引發了仇恨思想，也導致本案中的大規模殺戮。」

他指出，24歲的納維德在2019年就曾受到澳洲情報單位注意，但當時並未被認為會構成立即威脅。

「當時他之所以引起注意，是因為和其他人有往來。」

「他所接觸的兩人都已被起訴並且入獄，但那時候他並未被視為相關人士。」

這對父子手持長槍，對著海灘人群連續掃射約10分鐘。隨後50歲阿克拉姆遭警方擊斃。

他的兒子納維德則被逮捕，目前在醫院因重傷陷入昏迷，並有警方看守。

