中國青年拍攝新疆拘留營恐遭美驅逐 母親急請命

中國青年關恆在新疆拍攝據稱是侵犯維吾爾族人權的拘留營畫面後流亡美國，他的律師和母親告訴法新社，關恆如今面臨被美國驅逐的風險。

法新社報導，關恆母親在訪問中說，現年38歲的關恆8月遭到美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，他今天在紐約出席移民聆訊。

此案可能導致他被逐出美國，甚至可能被遣返回中國。法官預計將考慮是否應將關恆送往烏干達等候庇護申請審查。烏干達先前同意接收被美國驅逐的人員。

關恆的律師陳闖創矢言對此提出異議，他認為關恆極有可能從烏干達被遣返回中國。

關恆母親以中文向法新社表示：「我真的很擔心，如果他被迫回國，情況會對他非常不利。」

她說：「如果他有機會留在美國，至少會是安全的。我非常焦慮和難過。」

陳闖創表示，今天開庭後，下次聆訊排定在1月。他指出關恆因涉非法入境遭到拘留，目前正尋求庇護。

美國國會藍托斯人權委員會（Tom Lantos HumanRights Commission）12日在社群平台X發出聲明警告，關恆若返回中國「很可能會遭受迫害」。聲明還說：「應該給他一切機會，讓他能夠留在一個安全的避難之所。」

關恆2021年底在網路上發布一段長達20分鐘的影片，詳細記錄他走訪中國西北部新疆地區的情形。他當時探訪美國網路媒體BuzzFeed調查認定為關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留設施，或很可能是這類拘留中心的地點。

北京當局自2017年以來被控拘留超過100萬名維吾爾人及其他穆斯林，聯合國曾形容此舉可能構成「違反人道罪」。中國堅決否認相關指控，宣稱這些拘留營是職訓中心，有助根除新疆極端主義並促進經濟發展。

關恆在拍攝完相關影片後離開中國，隨後經南美洲進入美國。當時他告訴母親，他不打算返回中國。

關恆母親表示：「至於他後來上傳影片的內容，我並不知情。」

母子倆持續保持聯繫，她回憶說，8月接到關恆友人的訊息，得知兒子在美國移民暨海關執法局的行動中遭到拘留。她表示，當她終於聯絡上兒子時，「他的情緒極度驚恐、崩潰」。

她還表示，關恆發布影片後不久，她在中國的親屬也曾被當局詢問過與他的關係。

她說：「我感到心碎。不只是為我的孩子哭，也為我們家面臨的處境落淚。」

關恆的支持者稱他被關押在紐約州布隆郡（BroomeCounty）一處設施。他的名字出現在美國移民暨海關執法局拘留人員名單上。

關恆母親說：「我只希望我的孩子平安。他還年輕，人生還很長。」