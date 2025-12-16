快訊

英國軍情六處首長：國安前線無所不在 從個人開始

中央社／ 倫敦15日專電
英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）史上第一位女性首長梅特維利。 法新社
英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）史上第一位女性首長梅特維利。 法新社

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）史上第一位女性首長梅特維利今天發表10月就任以來首場演說，提到國家安全前線無所不在，從個人到社會都有應盡的責任、可發揮的作用。

48歲的梅特維利（Blaise Metreweli）情報工作資歷超過25年，除了MI6，也曾任職於對內情報機關「軍情五處」（MI5），且曾是MI6科技部門首位女性總監。

MI6和MI5分屬英國的外交部和內政部系統，與近日宣布由多個單位整合為單一聯合軍事情報部門（MIS）的國防情報系統不同，雖然各機關之間有常態的實務合作。

梅特維利今天在MI6大樓發表演說，對科技發展給情報工作和全球安全情勢帶來的機遇和挑戰著墨甚深。

她提到，21世紀的決定性挑戰不僅是誰持有最強大科技，而是誰能以最卓越智慧引導這些科技。MI6如今已不能僅是敵意國家、恐怖主義、核武擴散等議題領域的專家，還得熟稔科技，有能力預見科技進步帶來的第二、第三層影響，而相關科技重新塑造世界的速度可能不是以「月」，而是以「分鐘」計。

不過，引起各界注意的是，梅特維利對中國僅以一段話帶過，提到有鑑於中國將在本世紀的全球轉變過程占據核心位置，MI6必須能夠持續協助政府理解中國的崛起，以及相關現象對英國國家安全的影響。

部分評論認為，梅特維利未高調談論，也未直接使用「挑戰」或「威脅」等字眼形容中國，這再次透露英國現任政府對中國的「顧忌」。

不過，梅特維利今天說，她將一反傳統，不透過演說為各界「導覽」全球威脅，而是將聚焦俄羅斯。

梅特維利指出，俄羅斯正透過發動網路攻擊、侵擾他國空域和水域、縱火、蓄意破壞、宣傳和影響力作戰等「灰色地帶」衝突手段，測試英國及盟友夥伴。

她說，「輸出混亂」是俄羅斯對外活動固有特色，各界因此應做好準備，因應持續發生的「灰色地帶」衝突，直到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）被迫改變他的算計。

不過，梅特維利提到，因應日益升高的安全風險，這不僅是情報機關的責任，社會大眾也有角色。

梅特維利舉例，這包括在學校引導孩童勿被資訊操弄蒙蔽；此外，每個人都能學習查證消息來源、衡量證據，並對足以激發恐懼及其他強烈反應的社群媒體演算法提高警覺。

她說，這也意味每一個人都要能確實理解自身所在世界，而在這個世界，捍衛安全的前線無所不在，從網路、街頭，到供應鏈、每一個人的心思。

英國軍情六處首長:國安前線無所不在 從個人開始

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）史上第一位女性首長梅特維利今天發表10月就任以來首場演說，提到國家安全前線無所不在...

