川習可能4月會晤 美學者：降低緊張盼克制北京作為

中央社／ 紐約15日專電

美國總統川普可能明年4月訪問中國，有美國與台灣學者認為當前形勢下，川習會最好避免談到台灣；美國若能影響北京並克制在台海的行事作風，會是最好的狀況。

美國費城智庫「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute，FPRI）在美東時間15日上午舉行「現狀局勢：台海穩定前景」線上研討會，討論20年來台海現狀變化、中國改變現狀與台灣民眾對現狀的看法。

美國總統川普（Donald Trump）可能明年4月訪問北京，與中國國家主席習近平再度會談，習近平也有機會回訪華府。2026年，美中領袖於國際場合有多次會晤機會，各界關注台灣議題發展。

外交關係協會（Council on Foreign Relations，CFR）研究員薩克斯（David Sacks）表示，早前已發表文章說明這是降低軍事緊張的場合，並作為評估北京初步意向的管道，美國影響中方並進一步克制台海行事作風，這會是最好的情況。

薩克斯指出，最糟狀況是川普公開聲明反對台灣獨立，對川普而言可能是面對習近平零成本交換取得經濟或其他好處的手段。

他說，最好狀況是不提到台灣，雖仍有些機會見到雙方調整台海軍事運作的正向發展，但對此不感樂觀。

美國富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin & Marshall College）政府系助理教授顏維婷認為，實際從台灣角度來看，習川4月會晤最佳情況是把台灣放在競爭局勢之外，現在來看雙方不討論就算不錯了。

她強調，別將這議題擺上檯面，因為一旦檯面化，沒人知道在競爭局勢下討論方向為何。

台灣大學國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）指出，理想狀態下，談判桌上應該都是理性協商者，希望雙方能把降低當前台海軍事緊張局勢納入討論。

南樂說，美國政府如果能說清楚維持台海現狀的立場會更好，但以現在各方的角色來看，希望這議題不會在會談中提出。

