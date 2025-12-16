宏都拉斯首都爆示威 總統大選重新計票作業受阻

快訊

中央社／ 德古西加巴15日綜合外電報導
宏都拉斯總統大選部分選票進行重新計票的工作無法如期展開。 路透
宏都拉斯全國選舉委員會主席霍爾今天說，首都德古西加巴的示威活動影響了選務作業，導致針對11月30日總統大選部分選票進行重新計票的工作無法如期展開。

路透社報導，數以百計左翼執政黨「自由重建黨」（LIBRE）的支持者，今天齊聚在存放選票的大樓外抗議。

抗議活動阻礙了選務人員開始人工重新統計約15%的投票單，其中涉及數十萬張選票。根據選委會說法，這些選票出現不一致之處，將進一步審查。

霍爾（Ana Paola Hall）在社群平台X發文說，這場抗議「阻礙了展開特別重新計票的必要條件」。

這是宏都拉斯計票過程又一次出現延誤，此時距離全國大選投票日已超過2週，宏都拉斯仍處於政治癱瘓的狀態。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的丈夫、前總統總統賽拉亞（Manuel Zelaya）呼籲自由重建黨支持者也在今天上街抗議，要求對這場備受爭議選舉中的每一張選票進行人工重新計票。

最新初步結果顯示，保守派國家黨（NationalParty）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.54%的得票率領先，中右翼自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.19%居次，兩人相差約4萬3000票。

自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.29%的得票率大幅落後，位居第3。

報導指出，這次人工特別計票中需要審查的計票單，很可能改變阿斯夫拉和納斯拉亞的最終排名。

儘管選舉日當天投票過程平靜，但後續的計票與開票作業卻陷入一片混亂，甚至引發爭議，其中包括技術問題和政治角力。

外部勢力干預也為宏都拉斯這場大選蒙上陰影，尤其是美國總統川普公開支持阿斯夫拉，並揚言若其他候選人當選，將暫停對宏都拉斯的資金援助，隨後又在未提出任何證據的情況下，指控宏國大選存在舞弊情事。

法新社報導，美洲國家組織（OAS）今天表示，沒有理由懷疑宏都拉斯大選存在舞弊，同時批評宏國在公布選舉結果方面一再出現延宕。

率領OAS觀察團的巴拉圭外交官羅依沙卡（EladioLoizaga）表示，宏都拉斯在選舉的執行與處理過程中，確實存在專業能力不足的問題，但未發現「任何足以對選舉結果產生懷疑的證據」。

目前已有超過99%選票完成計票，但宏都拉斯選委會指出，仍有近2800張選票需要透過特別重新計票程序進行重新審查。

羅依沙卡說，OAS觀察團「緊急呼籲選舉當局立即啟動特別重新計票，並尋求所有可能方式，儘快取得官方結果」。

他說，觀察團注意到行政與作業效率不彰的問題，但未發現存在舞弊或系統性操控的證據。

針對此次宏國大選，OAS共派出來自19個國家的101名觀察員。

特別計票審查完成之前，將維持初步計票結果。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）必須在12月30日前宣布勝選者。總統當選人預計明年1月就職，任期為2026年至2030年。

