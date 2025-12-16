快訊

駐波蘭代表投書 談台灣國防預算籲請國際支持

中央社／ 華沙15日專電
外交部發言人劉永健。圖／聯合報系資料照片
駐波蘭代表劉永健於當地最大網路媒體Onet.pl刊出投書，說明台灣2030年國防預算達GDP占比5%，和平仰賴實力而非妥協。投書內容明確闡述台灣在當前地緣政治不穩的背景下，大幅提升國防預算的決心與目標，並呼籲國際社會支持。

劉永健指出，在全球地緣情勢日益緊張、衝突可能隨時發生的情況下，保護國民及領土的能力受到各國高度重視，包括波蘭在內的許多國家皆不斷提升國防預算，台灣也是其中之一。

投書引述總統賴清德於11月底的宣示，中國解放軍侵擾台灣防空識別區及跨越第一島鏈演習的次數屢創新高，台灣仍將致力維護台海和平穩定，並展現抵抗威脅的決心。

台灣為因應北京方面日益升高的壓力，明年國防預算將達到GDP的3.3%，2030年將達到GDP的5%，以加強防衛及不對稱戰力，仰賴實力而非妥協以維護和平。

劉永健進一步說明，新增的預算將主要用於發展「台灣之盾」（T-Dome）。這是一個多層次綜合型防空系統， 旨在抵抗中國解放軍的無人機及戰機侵擾。

此計畫將特別運用人工智慧（AI）及無人飛行載具技術（UAV），以擴大台灣防禦優勢。劉永健也說，這些是因應台海情勢所採取的必要防衛措施，絕非挑釁之舉。

劉永健在投書強調，台灣將與國內相關各界及國際理念相近國家合作，以發展自身防衛力量，呼籲國際夥伴支持台灣的行動，共同維護區域和平與穩定。

相關新聞

川普認了為黎智英向習近平求情！美媒爆判決書近200次提到川普

彭博資訊報導，香港媒體大亨黎智英15日被控違反國安法三項罪名全部成立，預計2026年1月12日聽取求情後再作判刑。彭博資...

黎智英遭定罪 英國召見中國大使籲釋放

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。英國外交大臣古柏今天在國會表示，外交部已依她指示...

捷克總統任命新政府 強調與北約、歐盟不可分割

捷克總統帕維爾今天任命新政府，表示內閣是在充滿動盪的時刻上任，並敦促部長們讓國內局勢保持穩定，同時在北約與歐盟中扮演具建...

新人用AI把「知力」放大10倍 中年白領如何克服危機？

AI知力革命正全面重塑職場版圖。野村總研最新研究預測：2030年AI將把人類「知力」放大10倍以上，決勝點不再是年資，而是誰能把AI當成「第二大腦」。對台灣中高階白領而言，風險正在逼近：花20年累積的經驗，年輕人可能用AI三個月就複製。六成七主管表示對AI焦慮，卻僅一成二真正上手。本文拆解野村總研六大知力模型，提供避開中年斷崖的實戰升級路線圖。

中菲南海再生爭端 美國務院譴責中國水砲攻擊菲律賓漁民

中國與菲律賓在南海再生爭端，中國海警局與解放軍南部戰區於12日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一帶，驅離菲...

