黎智英遭定罪 英國召見中國大使籲釋放

中央社／ 倫敦15日專電
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。美聯社
英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。美聯社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。英國外交大臣古柏今天在國會表示，外交部已依她指示召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。

古柏（Yvette Cooper）提到，英國駐香港代理總領事今天曾前往法院旁聽、見證判決過程。儘管黎智英具英國籍，香港當局至今持續拒絕英國官員對黎智英行使領事探視權，無視黎智英已高齡78歲、被關押逾1800天，且健康狀況不佳。古柏透露，港府多次拒絕英方探視黎智英的請求，英方上一次提出類似請求是本月11日。

古柏今天就「黎智英案」在國會發表口頭聲明，隨後接受質詢。她重申港府對黎智英的起訴是出於政治動機，她要對此表達強烈譴責。她再次呼籲香港和北京當局釋放黎智英，並強調英國政府官員與中、港官員會晤時，曾多次就「黎智英案」提出關切，且是一有機會就這麼做。

回應國會議員質詢，古柏說，首相施凱爾（KeirStarmer）、其他英國高階官員，以及她本人11月與中國外長王毅通話時，都曾陸續向中方表達關切，這是因為對英國政府而言，「黎智英案」不僅是外交領域的問題，更足以影響英中政府之間的整體關係。

古柏指出，政府態度毫不含糊、十分明確，中國確實對英國構成一系列國家安全威脅。北京強加於香港的港區國家安全法如今甚至被拿來對付流亡英國的異議人士，她要再次呼籲北京和香港當局廢除港區國安法，並對「所有」依該法被起訴的人停止訴訟。

不過，面對國會議員要求施凱爾取消明年1月可能成行的赴中訪問、對港府官員施加制裁，以及將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入英國的外國影響力登記計畫（FIRS）「加強管控」等級，古柏回應，維持與中國的接觸往來十分重要，原因包括如此才能直接向中方表達英方對特定議題的強烈立場。

至於制裁，古柏提到，政府近日宣布制裁2個涉入惡意網路攻擊行動的中國實體，但迴避透露政府是否不排除制裁香港官員。

關於中國入列FIRS「加強管控」等級的可能性，古柏未有實質回應，但一再強調政府已採取一系列措施，以加強確保國家安全。

