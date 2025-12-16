聽新聞
川普認了為黎智英向習近平求情！美媒爆判決書近200次提到川普
彭博資訊報導，香港媒體大亨黎智英15日被控違反國安法三項罪名全部成立，預計2026年1月12日聽取求情後再作判刑。彭博資訊報導，美國總統川普同日回應表示，對黎智英案深切同情，並稱他先前已向中國大陸國家主席習近平請求考慮釋放黎智英。
「我感到非常遺憾，黎智英年紀大了，狀況不佳，」川普在白宮告訴記者，「所以我曾向中方提出請求，接下來就看會如何發展。」
川普並未說明向習近平提出這項請求的具體時間，但川普先前曾透露，10月底川習會時曾提起此事；川習在11月也曾通話討論過貿易和台灣議題。
78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，15日被判兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。這起案件是香港國安法上路後，首宗勾結外國勢力案。
彭博指出，這項判決恐怕加劇華府與北京之間的緊張關係。目前美中正落實脆弱的貿易停火協議，而黎案長達855頁的判決書中，提到川普將近200次。川普過去多次表示將介入此案，並曾說會竭盡所能促成黎智英獲釋。
