五角大樓秘密文件：若美國軍事干預「台海戰爭」恐將遭遇失敗

（德國之聲中文網）據《紐約時報》報道，這份名為《壓倒性優勢簡報》的文件分析了中國在（台海）沖突初期癱瘓美國關鍵資產（例如戰鬥機、軍艦和衛星）的能力。五角大樓研判得出的結論是，同中國更便宜、生產速度更快的武器裝備相比，美國昂貴而復雜的武器更容易遭受打擊。

這份簡報由五角大樓網絡評估辦公室撰寫。

這份已經提交給白宮官員的報告稱，中國迅速成熟的武器庫，尤其是其遠程精確導彈、不斷擴充的先進飛機、大型水面艦艇以及作戰空間能力，已使得美軍在該地區處於重大作戰劣勢。

報告稱，中國已累積了約600件高超音速武器，這些武器“可以以五倍音速飛行，且難以攔截”。

而且中國可能使用過去20年囤積的導彈，在包括航母在內的美國先進武器抵達台灣前就將其摧毀。

更多閱讀：中國的軍力有多強？

中國視台灣為其領土的一部分，並威脅要以武力實現統一。西方情報機構稱，中國可能在2027年發動入侵，這與習近平的軍事現代化目標的時間表相符。

這份報告還警告稱，美國已不再具備以與大國長期沖突所需規模生產武器彈藥的工業能力和速度。由於支持以色列和烏克蘭，美國的導彈儲備已經捉襟見肘，因此美國很脆弱。

美國前國家安全顧問沙利文此前曾警告說，如果與中國開戰，美國的關鍵彈藥將很快耗盡。

英國《獨立報》報道稱，美國國防部長赫格塞斯在五角大樓就針對中國的模擬沖突表示，“我們每次都輸”。

12月8日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中方要求美國“慎之又慎處理台灣問題”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】