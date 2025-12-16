聽新聞
上任3個月就提過 南韓特檢：尹錫悅早就預謀戒嚴

聯合報／ 國際中心／綜合報導

負責調查去年十二月南韓前總統尹錫悅戒嚴事件的特檢組，在長達一八○天的調查後於十五日公布偵辦結果。特檢趙垠奭指出，二○二二年五月就任的尹錫悅，早在翌年十月前就準備伺機宣布戒嚴，並企圖藉由挑釁北韓，促使北韓發動攻擊，以正當化其戒嚴的根據。

趙垠奭說，尹錫悅在二○二二年十一月一次國民力量黨高層餐敘中說，「身為總統，我擁有緊急權力，就算我會遭槍斃，也要清除一切」。特檢組取得尹政府某高層的陳述，供稱尹錫悅在二○二二年七至八月，就提到在國會選舉前後實施戒嚴的謀畫。

翌年十月尹錫悅在軍方人事案底定前，開始思考戒嚴時間點。尹錫悅此時可能就已開始為戒嚴布局，例如安插南韓前國軍防諜司令呂寅兄與前陸軍參謀總長朴安洙等心腹。

特檢組指出，尹錫悅實施戒嚴旨在政治上清除異己，利用軍隊掌握司法及立法權，將「三權」全部掌握在他一人手中。

為此，尹錫悅企圖引誘北韓採取軍事行動。特檢組在呂寅兄手機中發現關於「必須出現戰時或警力無法控制的狀況」等筆記。之後南韓軍方果然以無人機越境在北韓上空散發傳單挑釁平壤，但因北韓並未做出實質的反制軍事行動，導致其如意算盤落空。

尹錫悅 南韓 南韓戒嚴 檢察官

