移民問題、凶殺激增 拉美 「向右轉」

卡斯特將成為自一九七○至九○年代的皮諾契特以來，最右翼的智利總統。紐約時報日前報導，移民使治安惡化，是拉美社會目前的重大問題，也使該地區出現「向右轉」的趨勢。

卡斯特的意識形態源於保守天主教思想，此次競選喊出嚴打犯罪、驅逐非法移民、在智利北部邊境修隔離設施等政見，類似美國總統川普。

大選結果不只展現了對執政者的不滿，也反映出社會對暴力犯罪激增的深層擔憂。這在智利社會造成嚴重心理衝擊，被卡斯特作為這次選戰主打的核心議題。

卡斯特痛批去年智利凶殺案受害者比二○一八年增加近五成，引起選民的強烈共鳴。民調機構益普索近期調查顯示，近三分之二智利民眾視暴力犯罪為頭號隱憂；民眾第二大關切的則是移民問題。

卡斯特也矢言嚴打非法移民。根據智利國家統計局資料數據，境內現有約卅萬非法移民，多來自另一南美洲國家委內瑞拉。智利右派政治人物隆蓋拉認為，治安、販毒、失控的非法移民和組織犯罪，是選民當前最關心的重大問題，主導了此次選戰。

智利警方指稱，移民潮中混入黑幫分子。二○二○年新冠疫情初期，數萬名生活無以為繼的委內瑞拉人湧入智利，委國幫派「阿拉瓜火車」分子乘機滲透若干智利城鎮。

智利凶殺案二○二二年達創新高的一三二二件，去年雖降至一二○七件，但仍比二○一八年高四成三。蓋洛普民調顯示，不到四成的智利民眾覺得晚上外出安全。智利北部的伊基克市市長馬契維洛就提到，當地有人雙手遭反綁頭部中彈或在車內淪為焦屍，殺人焚屍案屢見不鮮，這在以往都難以想像。

智利國會議員特里索蒂說，該市已因此醞釀排外效應，在二○二一年九月一場示威中，群眾除了焚燒移民的床墊及衣物，還喊出「智利人優先」。

有民調顯示，包含智利的至少八個拉美國家，民眾都視治安為頭號議題。秘魯近年犯罪激增，特別是勒索案。許多秘魯民眾支持「治亂世用重典」，即使恐會因此執法過當或殃及無辜。美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）研究員弗利曼表示，組織犯罪是一股極具顛覆性的力量，現在拉美正釐清它帶來的骨牌效應。

智利天主教大學學者阿特曼則認為，其實不是智利選民這四年來更傾向法西斯主義，而是他們已放棄左派，如此一來，當沒有中間派能選擇時，就只好投給右派，變成他們的唯一選項。