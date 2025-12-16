澳洲海灘槍案 定調父子檔恐攻

澳洲雪梨知名景點邦代海灘十四日發生槍擊案，已釀成包含槍手的十六人喪生、四十二人受傷。有一名罹難者是十歲幼童，最年長的是八十七歲。警方已證實槍手是一對父子檔，這是澳洲近卅年來，最為嚴重的大規模槍擊案，這起槍擊案目前定調為鎖定雪梨猶太社群的恐攻。

這對父子分別為五十歲的阿克拉姆與廿四歲的納維德，阿克拉姆已被警方當場擊斃，是十六名死者之一；納維德中彈後傷勢嚴重而送醫治療。納維德住在澳洲新南威爾斯州首府雪梨的西南部，行凶前對母親謊稱要去釣魚。

警方在現場附近的一輛車上查獲土製炸彈，一度懷疑有第三人涉案，但之後證實就上述兩人犯案。阿克拉姆有擁槍證，名下共六把槍，現場也發現六把。

有目擊者指稱，看到槍手在邦代海灘附近的坎貝爾大道下車，約十分鐘後，兩人在至少七分鐘內朝海灘遊客開了至少五十槍。十四日是猶太「光明節」慶祝活動首日，槍手挑當晚行凶。

槍手行凶前將車輛停在坎貝爾大道，警方在車內的擋風玻璃發現一面激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）旗幟。澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，負責反恐的員警認為，槍手已矢言效忠ＩＳ；據稱澳洲安全情報組織（ＡＳＩＯ）早在六年前就已著手調查阿克拉姆，此人和ＩＳ在雪梨的恐怖分子有密切聯繫。

不過澳洲總理艾班尼斯強調，槍手屬「孤狼」犯案，既無與其他人共謀的證據，也沒有證據顯示他們是某組織的成員，但動機顯然出於極端主義的意識形態。澳洲全國已降半旗默哀，為這起事件湧入的捐款已逾一一○萬澳幣（約台幣二三三五萬元），將供見義勇為奮不顧身的四十三歲水果攤販阿邁德住院動手術治療槍傷。