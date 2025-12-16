智利變天 極右卡斯特當選總統

智利極右翼、極端保守主義的總統候選人卡斯特十四日當選。美國國務卿魯比歐很快就代表川普政府祝賀他勝選。

銅礦資源豐富的智利十一月十六日舉行總統大選首輪投票，由五十一歲的共產黨員、代表泛左派執政聯盟的前勞工部長賈拉，和五十九歲的卡斯特進入第二輪決選。賈拉在首輪的得票率雖高於卡斯特，但未能過半，也讓卡斯特有翻盤機會。

在十四日舉行的決選，卡斯特得票率為過半的五成八二，逆轉勝賈拉的四成一八。卡斯特一些支持者於十四日的選情之夜，戴印有「讓智利再次偉大」字樣的紅帽子，湧入他位於首都聖地牙哥的競選總部。預定明年三月十一日就任的卡斯特在勝選感言中強調，智利需要秩序，「在街上、在國內、在國家優先事項中，失去至今的秩序」。

成為準總統後，卡斯特在上述感言中沒有再嚴詞批評對手賈拉，反而在台下支持者噓她時，請群眾展現「尊重」。他也提到由於大勝對手，讓自己擁有來自人民的「廣泛授權」，但因此深感責任重大，即將邁向一段恢復合宜且健康生活價值的旅程，這不會是輕鬆的旅程，需要大家的承諾。

從政卅年的卡斯特立場一貫強硬，曾任市議員及眾議員，二○一九年創建極右翼的智利「共和黨」，這次是他第三度角逐總統寶座。

這也代表繼厄瓜多總統諾波亞、薩爾瓦多總統布格磊及阿根廷總統米雷伊後，拉美國家右派勢力近年又下一城。另外，十月當選玻利維亞總統的巴斯雖屬中間派，但也使玻國近廿年的社會主義統治戛然而止。

此次是卡斯特第二次進入決選，上次是二○二一年不敵左派的波里奇。被部分智利選民認為太過極端的卡斯特，今年因許多民眾對謀殺和綁架等國內暴力犯罪與移民問題惡化的憂慮而終於當選。他以「變革的力量」為競選口號，主張嚴打犯罪、政府減少干預、削減公共支出與對企業減稅。十五日智利披索兌美元匯率上漲百分之○點五五，似乎代表投資人及市場樂見他當選。

信奉天主教的卡斯特是德國移民後裔，生於智利聖地牙哥，共九個兄弟姊妹，他是老么，學歷是智利天主教大學法律系。有媒體披露，其父生於德國，在智利經營香腸事業，曾加入希特勒領導的納粹黨。卡斯特則指稱，其父是在二戰時遭強徵入伍德軍，並未支持納粹。卡斯特也育有九個孩子，除了反對遭性侵而懷孕的婦女墮胎，也反對緊急避孕、離婚、同性婚姻和安樂死。

代表九個泛左派政黨參選的賈拉承認敗選，並表示民主已發出明確且響亮的聲音，已致電卡斯特，祝他成功帶領國家、造福智利。左派現任總統波里奇也致電卡斯特道賀。波里奇現年卅九歲，二○二一年當選時才卅五歲，是智利史上最年輕的總統，而智利總統一任四年，不得連選連任。智利天主教大學學者阿特曼指出，選民對波里奇政府愈來愈不滿，這讓卡斯特受惠。

卡斯特曾表明仰慕美國總統川普。對卡斯特當選，魯比歐說，「在其領導下，我們有信心智利將促進美智兩國共享的優先事項，包括強化公共安全、終結非法移民和振興雙邊的商務關係」。