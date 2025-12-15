快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

中央社／ 金邊15日綜合外電報導

柬埔寨今天指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。

法新社報導，柬埔寨國防部在聲明中指出，一架泰國戰機轟炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近。

該地距離吳哥古蹟園區及最知名的聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟不到兩小時車程。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）告訴法新社，這是「泰軍在最新衝突最深入柬埔寨境內的攻擊」——距離邊界超過70公里，且距離爭議區域甚遠。

他指出，這也是泰國軍方首度轟炸暹粒省。

他補充，這起轟炸事件迫使數百個原已流離失所的家庭再次逃離安置點。

●觀光客「非常擔憂」

柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，如同許多國家，目前仍在從COVID-19疫情的衝擊中復甦。

根據觀光部數據，去年外國旅客來柬人數突破670萬人，創下歷年新高。

但今年7月至9月的入境人次，較2019年疫情爆發前減少約1/3。

根據吳哥企業公司的統計，6月至11月期間，吳哥考古園區的門票銷售額較去年同期下滑至少17%。

柬埔寨旅遊業協會（Cambodia Association of TravelAgents）會長柴西林（Chhay Sivlin）告訴法新社，有些原本計劃從泰國入境的旅客，已取消行程或改道經越南、寮國入境。

她說，暹粒省發生轟炸的消息讓「部分已預訂行程的旅客非常擔憂」。

她補充，有些旅客取消原定行程，或提出延後出發的要求。

柬埔寨 泰國

相關新聞

與澳洲邦代海灘槍手同名同姓 巴基斯坦裔男子遭威脅嚇到無法出門

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日晚間發生大規模槍擊。一對父子在猶太節慶「光明節」慶祝活動朝群眾開...

泰柬衝突升溫、防燃料運柬埔寨 泰國斷入寮國運輸路線

泰國軍方今天表示，基於擔憂燃料被轉運往正與泰國爆發激烈邊境衝突的柬埔寨，已停止讓燃料車經由泰國與寮國接壤的邊界關卡通行

菲律賓漁船遭大陸噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

中國最近在南海爭議海域向菲律賓漁船噴射強力水柱，導致3人受傷。菲律賓國家海事委員會今天表示提出外交交涉，總統小馬可仕也指...

雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

澳洲雪梨知名邦代海灘昨天發生大規模槍擊事件，造成15人喪命，數十人受傷。現場傳出有人奮不顧身，穿過倉皇逃離的人群，搶救孩...

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知，母親可能已經死了

路透15日報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬的健康狀況每況愈下、且音訊全無，她的兒子Kim Aris擔心，他連她是否已經...

前往蘇丹內戰前線，台籍無國界醫生見證大城淪陷

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

