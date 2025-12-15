快訊

【即時短評】法律該公布 閣揆不副署 權比總統大 朝綱大紊亂？

基隆幫派好友談判破裂！第1槍示威、第2槍擊中右胸致命 檢今晚聲押

俄異議女團「暴動小貓」 遭莫斯科法院認定為極端組織

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導

反對俄羅斯政府的俄國女性主義女子龐克樂團「暴動小貓」（PussyRiot）今天被莫斯科法院認定為極端組織，禁止其在俄國境內活動。這是克里姆林宮又一打壓異議行動。

路透社報導，由於俄羅斯檢察總長辦公室要求法庭閉門審理，今天的裁決是由莫斯科法院服務處宣布。

「暴動小貓」成員已被俄羅斯當局列為「外國代理人」並流亡海外，她們曾發言反對莫斯科對烏克蘭開戰。俄國法院今年9月判決其散布有關俄軍的謊言有罪，各判處最高13年徒刑。

同樣被俄羅斯列為極端組織的，還有宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）及已故知名反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）的政治團體。

這項認定將讓克宮更容易追究「暴動小貓」在俄國境內的支持者，以及在必要時追究與這個樂團合作過的人，此外可能讓「暴動小貓」更難與西方金融機構往來。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，檢方以「暴動小貓」過去2起轟動行為對國家安全構成威脅為由，說明為何要求將其列為極端組織。

這分別是她們在2012年於莫斯科的1座大教堂以音樂形式抗議俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），以及2018年俄國主辦世界盃足球賽（World Cup）期間，她們身穿警察制服短暫闖入普丁在場的莫斯科比賽場地內抗議。

俄羅斯 俄國 小貓

延伸閱讀

促成烏俄和平談判 美國要求烏克蘭放棄頓巴斯

駐北韓俄羅斯大使逝世 金正恩發唁電給普丁致意

莫迪接見普亭強調兩國友誼　關鍵議題無實質進展

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

相關新聞

與澳洲邦代海灘槍手同名同姓 巴基斯坦裔男子遭威脅嚇到無法出門

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日晚間發生大規模槍擊。一對父子在猶太節慶「光明節」慶祝活動朝群眾開...

泰柬衝突升溫、防燃料運柬埔寨 泰國斷入寮國運輸路線

泰國軍方今天表示，基於擔憂燃料被轉運往正與泰國爆發激烈邊境衝突的柬埔寨，已停止讓燃料車經由泰國與寮國接壤的邊界關卡通行

菲律賓漁船遭大陸噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

中國最近在南海爭議海域向菲律賓漁船噴射強力水柱，導致3人受傷。菲律賓國家海事委員會今天表示提出外交交涉，總統小馬可仕也指...

雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

澳洲雪梨知名邦代海灘昨天發生大規模槍擊事件，造成15人喪命，數十人受傷。現場傳出有人奮不顧身，穿過倉皇逃離的人群，搶救孩...

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知，母親可能已經死了

路透15日報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬的健康狀況每況愈下、且音訊全無，她的兒子Kim Aris擔心，他連她是否已經...

前往蘇丹內戰前線，台籍無國界醫生見證大城淪陷

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。