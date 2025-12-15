與澳洲邦代海灘槍手同名同姓 巴基斯坦裔男子遭威脅嚇到無法出門

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日晚間發生大規模槍擊，造成至少15人死亡、42人受傷。案發隔天邦代海灘附近步行區域仍遭封鎖。新華社
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日晚間發生大規模槍擊，造成至少15人死亡、42人受傷。案發隔天邦代海灘附近步行區域仍遭封鎖。新華社

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日晚間發生大規模槍擊。一對父子在猶太節慶「光明節」慶祝活動朝群眾開槍，造成至少15人死亡、42人受傷。當局沒有透露兩名槍手的姓名，僅說他們一人當場身亡，一人在醫院接受治療。

不過，澳洲廣播公司（ABC）引述一名匿名官員說法，嫌犯是來自雪梨西郊的父子檔，50歲的薩吉德．阿克朗（Sajid Akram）和24歲的納維德（Naveed Akram）。一名巴基斯坦裔30歲男子剛好和納維德同名同姓，被誤認為兇嫌。他說，自己收到可怕威脅，害怕到無法出門。

法國「24小時電視台」（France 24）報導，社群媒體上瘋傳被誤認是槍手的30歲阿克朗穿著綠色巴基斯坦板球球衣，笑容滿面的照片。有些貼文被分享上千次，招來大量惡毒評論。

巴基斯坦駐雪梨領事館15日發布一段阿克朗拍攝的影片，他懇求大眾停止散布這種假訊息。他在影片中說：「據媒體報導，其中一名槍手的名字叫做納維德．阿克朗，我也叫做納維德．阿克朗。那不是我，我跟這件事和那個人無關。」

阿克朗也譴責「可怕的」邦代海灘槍擊案。他說，「我只是希望大家能幫我阻止這種宣傳」，並請求用戶舉報濫用他照片的帳戶。這張照片是阿克朗2019年在臉書上分享的。

阿克朗住在雪梨西北郊。他告訴法新社，他最初在當地時間14日晚間9時30分左右聽聞自己被誤認為槍手。

阿克朗在電話中告訴法新社，「昨晚我幾乎無法入眠」，並說他刪除所有收到的「可怕」訊息。他說：「我被嚇壞了。我無法出門，這是危及生命的問題，因此我不想冒任何風險。我的家人也很擔心，所以對我而言這段時間相當難熬。」

阿克朗要求巴基斯坦領事館發布澄清影片，因為他住在巴國旁遮普省的親屬也接到相關電話。他說：「這傷害我的形象和我家人的形象。人們開始打電話給他們。他們很擔心，已經向當地警方報案。」

阿克朗2018年移居澳洲就讀中央昆士蘭大學，隨後在雪梨霍姆斯研究所（Holmes Institute）取得碩士學位。他現在經營一間租車公司，表示澳洲是個「完美的國家」。

阿克朗說：「我愛這個國家。我住在這裡從沒遇過安全問題，每個人都非常友善。只有這件事對我造成心理創傷。」

雪梨 巴基斯坦 澳洲 槍擊

