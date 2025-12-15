快訊

願赴立院國情報告 賴總統：台被推向立法濫權、在野獨裁懸崖邊緣

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

泰柬衝突升溫、防燃料運柬埔寨 泰國斷入寮國運輸路線

中央社／ 曼谷/金邊15日綜合外電報導
泰柬邊境衝突延燒，泰軍指稱柬埔寨砲擊位於邊境地區的泰國四色菊府，14日可見遇襲地區有房屋毀損。美聯社
泰柬邊境衝突延燒，泰軍指稱柬埔寨砲擊位於邊境地區的泰國四色菊府，14日可見遇襲地區有房屋毀損。美聯社

泰國軍方今天表示，基於擔憂燃料被轉運往正與泰國爆發激烈邊境衝突柬埔寨，已停止讓燃料車經由泰國與寮國接壤的邊界關卡通行。

路透社報導，泰國與柬埔寨軍方表示，雙方在長達817公里的陸地邊界多個地點發生衝突，儘管包括美國總統川普（Donald Trump）倡議的停火談判在內，國際間多方努力調解，戰事仍未見緩和跡象。

馬來西亞外交部發表聲明指出，原訂明天舉行、雙方高層外交官可望會面的東南亞外長特別會議，應泰國要求，已延至22日。

兩國部分共同邊界存在長期爭議，但這波自內陸林地接近寮國邊境延伸至沿海省份的衝突規模與強度，在近代堪稱前所未見。

國家當局指出，戰火在過去8天已造成至少38人喪生、超過50萬人流離失所。雙方早在7月就發生為期5天的衝突，經川普促成才暫時停火，當時也啟動了大規模撤離行動。

●限制接壤寮國邊界關卡通行

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）少將表示，泰國軍方接獲情報後，已限制所有經崇美（Chong Mek）邊界關卡進入寮國的燃料運輸，擔心這些燃料轉供柬埔寨部隊。

他在記者會中說：「我們的本意並非影響寮國人民或政府。」

寮國外交部尚未回應媒體的電子郵件查詢。

一名海軍官員表示，軍方也考慮限制泰國船隻進入柬埔寨水域「高風險地區」，以防遭到攻擊，並強調此措施不會影響其他國家的運輸。

多位貿易消息人士指出，柬埔寨的精煉燃料（如汽油、柴油及航空燃油）有相當部分經海運進口，但市場占比確切數字尚無法證實。

根據Kpler船舶追蹤數據，新加坡目前是柬埔寨最大燃料供應國，今年迄今出口量約91萬5000公噸。

數據顯示，泰國今年對柬燃料出口量下降至約3萬噸，去年則不到18萬噸。

泰國能源部12日聲明說，泰國7月以後未再出口石油至柬埔寨。

●泰國無人機攻擊與空襲持續

蘇拉桑表示，目前邊境至少9處地點持續衝突，4個邊境省份，包括沿海地區交火激烈。

柬埔寨方面指出，泰國部隊在多個地區動用無人機及重型火砲，並部署F-16戰機空襲暹粒省（SiemReap），該省為柬埔寨第二大城市暹粒及世界知名旅遊景點吳哥窟所在地。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）在簡報中指出：「值得注意的是，泰國軍方對柬埔寨的戰機與集束炸彈使用量明顯增加。」

泰國軍力遠勝柬埔寨，海軍規模更大，空軍也是東南亞裝備最精良、訓練最完善者之一，擁有28架F-16與11架瑞典獅鷲（Gripen）戰機。

泰國與柬埔寨互指對方導致7月川普斡旋達成的停火破裂，該停火10月已擴大為更全面的和平協議。

曼谷方面強調，結束現時戰事須從對方先停止敵對行動及提出明確的停火方案開始，金邊則堅稱柬埔寨是在對鄰國的軍事行動採取防衛措施 。

泰國 柬埔寨 衝突

延伸閱讀

Gigi 600萬泰國曼谷置產 順利交屋準備當房東

川普稱斡旋泰柬停火成功 泰總理：並無新協議

泰總理否認川普泰柬停火說 柬埔寨宣布「即刻關閉兩國邊界通關」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

相關新聞

與澳洲邦代海灘槍手同名同姓 巴基斯坦裔男子遭威脅嚇到無法出門

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）14日晚間發生大規模槍擊。一對父子在猶太節慶「光明節」慶祝活動朝群眾開...

泰柬衝突升溫、防燃料運柬埔寨 泰國斷入寮國運輸路線

泰國軍方今天表示，基於擔憂燃料被轉運往正與泰國爆發激烈邊境衝突的柬埔寨，已停止讓燃料車經由泰國與寮國接壤的邊界關卡通行

菲律賓漁船遭大陸噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

中國最近在南海爭議海域向菲律賓漁船噴射強力水柱，導致3人受傷。菲律賓國家海事委員會今天表示提出外交交涉，總統小馬可仕也指...

雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

澳洲雪梨知名邦代海灘昨天發生大規模槍擊事件，造成15人喪命，數十人受傷。現場傳出有人奮不顧身，穿過倉皇逃離的人群，搶救孩...

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知，母親可能已經死了

路透15日報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬的健康狀況每況愈下、且音訊全無，她的兒子Kim Aris擔心，他連她是否已經...

前往蘇丹內戰前線，台籍無國界醫生見證大城淪陷

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。