泰國選委會：2026年2月8日舉行大選

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

2025-12-15 15:39