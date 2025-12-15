泰國選委會：2026年2月8日舉行大選
泰國選舉委員會今天表示，將於明年2月8日舉行議會選舉，此次選舉日程比預期提前。上週，總理阿努廷解散國會，依泰國憲法，國會眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選。原內閣將以看守政府形式執政。
泰國民眾預計明年2月8日將投票選出500名眾議員，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）11日解散眾議院，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）隨即簽署諭令，批准解散國會眾議院。
阿努廷是泰國自2023年8月以來的第三任總理。他今年9月獲得人民黨的支持而上任總理，條件是須啟動憲法修正案程序，並在1月底前解散國會。阿努廷提前解散國會，使得大選日期比預期大幅提前。（編輯：陳承功）114115
