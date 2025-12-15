快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

泰國選委會：2026年2月8日舉行大選

中央社／ 曼谷15日專電

泰國選舉委員會今天表示，將於明年2月8日舉行議會選舉，此次選舉日程比預期提前。上週，總理阿努廷解散國會，依泰國憲法，國會眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選。原內閣將以看守政府形式執政。

泰國民眾預計明年2月8日將投票選出500名眾議員，眾議院區域候選人席次為400席，政黨名單的席次為100席。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）11日解散眾議院，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）隨即簽署諭令，批准解散國會眾議院。

阿努廷是泰國自2023年8月以來的第三任總理。他今年9月獲得人民黨的支持而上任總理，條件是須啟動憲法修正案程序，並在1月底前解散國會。阿努廷提前解散國會，使得大選日期比預期大幅提前。（編輯：陳承功）114115

泰國 阿努廷 眾議院

延伸閱讀

Gigi 600萬泰國曼谷置產 順利交屋準備當房東

泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

宏都拉斯國會不認大選結果 軍方將確保權力交接

泰柬邊境摩擦頻傳 無法長時間停火

相關新聞

雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

澳洲雪梨知名邦代海灘昨天發生大規模槍擊事件，造成15人喪命，數十人受傷。現場傳出有人奮不顧身，穿過倉皇逃離的人群，搶救孩...

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知，母親可能已經死了

路透15日報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬的健康狀況每況愈下、且音訊全無，她的兒子Kim Aris擔心，他連她是否已經...

前往蘇丹內戰前線，台籍無國界醫生見證大城淪陷

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

菲律賓漁船遭大陸噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

中國最近在南海爭議海域向菲律賓漁船噴射強力水柱，導致3人受傷。菲律賓國家海事委員會今天表示提出外交交涉，總統小馬可仕也指...

南韓警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

韓國警方今天突襲搜查統一教（Unification Church，現稱世界和平統一家庭聯合會）總部，並將該團體領袖列為涉...

白俄和平獎得主獲釋 畢亞利亞茨基：繼續爭取釋放政治犯

13日甫獲釋的白俄羅斯人權鬥士，2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)14日趁著與牙醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。