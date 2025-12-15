美媒稱川普以關稅施壓停火 泰國否認：未有相關訊息

快訊

中央社／ 曼谷15日專電

媒體報導，美國總統川普日前與泰柬領導人通話時，以提高關稅作為威脅，使兩國同意停火。對此，泰國外交部發言人尼孔德今天否認，表示「未收到任何來自美方的相關訊息」，並強調當天通話未涉及關稅或停火要求。

泰國與柬埔寨的邊境衝突未見平息跡象，且緊張局勢仍持續升級。美國總統川普日前宣稱已成功斡旋泰柬停火，但隨即遭泰國總理阿努廷否認。美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）13日則報導，川普受訪時說，他向泰柬表示，若不停止衝突將對兩國提高商品關稅。

對此，泰國外交部發言人尼孔德（NikorndejBalankura）回應媒體提問時說，泰方「未收到任何來自美方的相關訊息」，並指出，川普相關的說法來自媒體專訪的內容，並非美方透過外交管道對泰國提出的立場或要求。

尼孔德下午針對泰柬邊境情勢舉行記者會，他說，「12日晚間川普與泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）通話時，僅討論有關雙方同意恢復貿易談判的議題，未涉及關稅威脅或停火要求」。

尼孔德同時否認泰柬已就停火展開討論，強調目前「不存在任何停火協議」，他說，近期在社群媒體流傳的停火說法，已被部分人士刻意扭曲與散布，並非事實。

針對外界關注馬來西亞斡旋角色，他則表示，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）僅是基於善意，建議雙方停止挑釁行為，並未提出停火方案，「相關建議隨後遭柬埔寨方面操作成停火的敘事，但實際行動卻未見降溫」。

泰國外交部指出，任何停火的討論都必須建立在具體行動上，並列出三項前提，包括柬埔寨須公開宣布停火、停火須確實生效並持續維持，及須真誠配合除雷工作。尼孔德直言，過去經驗顯示，柬埔寨的承諾與實際行動經常不一致。

泰柬衝突進入第2週，國際社會斡旋未能阻止雙方交火，且戰事持續升級，泰國政府昨天表示，在與柬埔寨持續的邊界衝突中，境內出現首名平民死於砲火案例。

這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，至今已迫使數十萬人流離失所。

泰國 外交部 衝突

