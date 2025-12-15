泰柬邊境難民心理評估 公衛部：千餘人承受巨大壓力

泰柬邊境衝突未歇，兩國共逾50萬居民撤離邊境區域，在泰國避難中心安置逾一週的民眾，壓力與日俱增。泰國公衛部今天表示，當局針對居民進行心理健康評估，結果發現有1127人正承受著巨大壓力，另有156人被評為有輕生風險。

泰國公共衛生部今天召開泰柬邊境局勢緊急會議，發言人伊可猜（Ekachai Piensriwatchara）會後在記者會表示，目前在邊境7個高風險省份共設有970個避難中心，安置26萬3105人。

當局針對在避難中心的13萬居民進行心理健康評估，發現1127人壓力指數極高，其中156人有輕生風險。

伊可猜補充，公衛部也對邊境的4675名醫護人員進行心理狀態評估，發現其中78人正承受巨大的壓力。他說，受影響的區域約有5至7%的醫護人員因工作量繁重、局勢緊張及對家人的擔憂而承受巨大壓力。

當局將為醫護人員提供心理諮詢服務，並調整工作時間、增派人手以及協助醫護人員與家人聯繫等措施，幫助減輕他們的壓力。

伊可猜指出，被評為有輕生風險的人將被轉介給精神科醫生或心理學家，以進行追蹤並給予相關協助。

伊可猜表示，尋求安置的撤離居民人數正持續上升，公共衛生部將部署輪班小組提供全天候的醫療照顧。

另外，伊可猜也說，由於避難所人滿為患，疾病監測力度仍有待加強，部分地區的呼吸道和腸胃疾病病例增加，但疫情仍在控制中。此外，避難所的302名孕婦也正受密切關注。他強調，只要緊張局勢持續，援助工作就會繼續進行。

泰柬新一輪衝突已進入第2週，國際社會斡旋未能阻止雙方交火，衝突已迫使數十萬人流離失所，該衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。