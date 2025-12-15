砍眾院席次法案難通過 日媒：執政聯盟互生不信任

日本維新會代表（黨主席）吉村洋文今天不滿削減眾院總席次的法案，在即將休會的臨時國會恐難通過。日媒指出，自民黨與維新會組成的執政聯盟已經因這項議題而互生不信任感。

自、維兩黨在聯合執政協議書中，明確記載「以削減眾議院議員總席次（目前為465席）的1成為目標，且在2025年臨時國會提案與通過相關法案」。而執政聯盟過去一段時間持續在討論此事，不過也面臨反對聲音。

讀賣電視台（ytv）報導，日本眾院的政治改革特別委員會，今天上午舉辦政治獻金相關法案的專家質詢會議，而自民黨與維新會方面則要求表決與審議削減眾院總席次的法案，不過在野黨方面則以「審議仍不充分，不宜表決」為由，拒絕配合。

對此，吉村今天中午向媒體表達不滿。他說，「我認為缺乏速度感，並感到遺憾。就連審議（削減眾院總席次）都沒進行。我們主張應該表決，結果連表決都不做」。

他接著難掩怒氣地強調，「在企業與團體的政治獻金問題沒得出結論前，就不審議削減議員席次的法案，這根本無從著手」、「這是場鬧劇。不下結論的國會，我敬謝不敏。」

吉村表示，明天預計與身兼自民黨總裁（黨主席）的日本首相高市早苗，舉行黨魁會談。

時事通信社13日報導，維新會把削減眾議員總席次定位為「改革的核心」，並要求在本屆臨時國會完成立法，但自民黨方面對此的「熱度」不高，可能延到2026年1月召集的通常國會才會搞定法案。

報導指出，兩黨已經因為這項議題產生不信任感。而雙方浮現的隔閡，恐成為高市早苗政府運作期間的「火種」，演變成兩黨爭端的開始。

維新會的國會對策委員長遠藤敬，本月12日向自民黨國對委員長梶山弘志抱怨，原為審議相關法案的眾院政治改革特別委員會，於本月10日以後幾乎陷入「停擺」狀態等。兩人當時均認為，「不排除延長會期」以推動削減總席次的法案。

時事通信社指出，儘管如此，自民黨內部並未形成積極推動立法的氣氛。執政聯盟在參議院未過半的情況下，要通過法案勢必要在野黨的配合。但目前看不出自民黨積極在「拉攏在野黨」。這與維新會共同代表藤田文武親自向參政黨代表神谷宗幣遊說，形成對比。

自民黨總務會雖然已同意削減眾院席次的法案，但黨內對於罕見的「自動削減條款」，仍普遍抱持排斥態度，反對聲浪暗潮洶湧。一名中堅議員指出，「一旦表決，恐怕會有人跑票。」有黨內高層則冷淡地表示，「即使延長會期，也無望通過法案。」

另一方面，維新會內部的不滿情緒，也不斷升高。一名黨內幹部憤慨地表示，「想要扼殺法案的就是自民黨。」

而且維新會也出現步調不一的問題，導致難以施力。維新會的黨團原本打算以退出執政聯盟作為施壓手段，但吉村卻在11日的廣播節目肯定「首相已履行（關於削減議員席次的）承諾」，並對退出聯盟持否定態度。不過，有維新會的幹部則認為「這並非黨的正式立場」。