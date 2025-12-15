雪梨海灘槍擊案 英勇救生員奮不顧身搶救孩童與傷者

快訊

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，造成十多人不幸遇難。圖案發後，警方15日在現場進行鑑識工作。 路透
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，造成十多人不幸遇難。圖案發後，警方15日在現場進行鑑識工作。 路透

澳洲雪梨知名邦代海灘昨天發生大規模槍擊事件，造成15人喪命，數十人受傷。現場傳出有人奮不顧身，穿過倉皇逃離的人群，搶救孩童與傷者，甚至挺身對抗槍手的英勇事蹟。

法新社報導，一對父子在澳洲知名景點邦代海灘（Bondi Beach）對人群開火。當時海灘正舉行一年一度的猶太社群慶祝活動，現場氣氛熱鬧，卻瞬間化為血腥現場。

這起槍擊案造成15人死亡、數十人受傷，成為澳洲近30年來死傷最慘重的槍擊事件。

槍擊事件發生時，現場一組休假的救生員在槍聲中穿越沙灘，將孩童帶離危險地區。

新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving NewSouth Wales）的皮爾斯（Steven Pearce）告訴法新社：「隊員在槍手開火時衝到遊樂場，設法將孩童帶離現場。」

他說：「他們成功把孩子帶進室內。其他救生員則衝出去幫中彈者進行心肺復甦術（CPR），並盡可能把人帶到安全處。」

多名流血的傷者被放在充當臨時擔架的衝浪板上抬過沙灘。皮爾斯表示，一名孕婦躲進衝浪俱樂部倉庫後突然臨盆，隨後被緊急送醫。

43歲的水果攤販阿邁德（Ahmed Al Ahmed）則被大家稱為英雄。影片顯示，一名身穿T恤的男子悄悄接近其中一名槍手，當地媒體後來查出這名男子是阿邁德。

影片中可見他與槍手一陣扭打後，將對方撂倒在地，並奪走槍手武器。美國總統川普（DonaldTrump）形容阿邁德是「非常、非常勇敢的人」，讚揚他正面對抗槍手，拯救了許多生命。

附近的教堂、酒吧與餐廳紛紛敞開大門，讓從海灘驚慌逃離的人群入內。

23歲的法國籍男子巴頓（Alban Baton）表示，他和其他人在一家雜貨店的冷藏室躲藏了好幾個小時。

他告訴法新社：「事情發生得非常快，有一名女孩說：『有個人拿著槍。』從那一刻起，所有人都開始跑，那是一種求生本能，我們全都躲進冷藏室。」

他說：「時間一分一秒過去，我們才慢慢意識到究竟發生了什麼事。」

自從塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（PortArthur）1996年發生大規模槍擊，造成35人喪生後，澳洲制定嚴格槍枝法律，此後大規模槍擊案在澳洲境內就相當罕見。

