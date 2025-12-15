聽新聞
翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知，母親可能已經死了
路透15日報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬的健康狀況每況愈下、且音訊全無，她的兒子Kim Aris擔心，他連她是否已經去世都不得而知。
Kim Aris告訴路透記者，他已經多年沒有80歲母親的消息了。自從2021年翁山蘇姬政府遭軍事政變推翻以來，他只間接得到過一些關於她健康問題的訊息。
緬甸軍政府試圖在本月稍晚舉行選舉，但被許多外國政府斥為目的是使軍政府統治合法化的假選舉。Kim Aris也反對軍政府此舉，但他說，這可能會為緩解他母親的困境提供一個契機。
他在東京受訪時說，「她一直有健康問題。兩年多來沒有人見過她。她一直不准與她的法律團隊聯繫，更別提和家人聯絡」。Kim Aris甚至說：「就我所知，她可能已經死了。」
他猜想，軍政府領導人在處理翁山蘇姬的問題上有其特定目的，「如果他真的想在選舉前後利用她來安撫民眾，釋放她或將她轉為軟禁，那至少也是件好事」。
