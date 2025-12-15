快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

智利治安惡化促極右卡斯特上台 學者：無中間派可選

中央社／ 聖地牙哥14日綜合外電報導

智利極右派政治人物卡斯特今天贏得總統大選，顯示社會普遍擔憂治安惡化下，他的極右派反移民觀點獲得支持；有學者認為，不滿當前左派政府的選民因缺乏中間派選項，於是向卡斯特靠攏。

路透社報導，59歲的卡斯特（Jose Antonio Kast）獲得約58%選票，輕鬆擊敗左派總統候選人賈拉（Jeannette Jara），將引領智利邁向自1990年軍事獨裁政權結束以來最明顯的政治右轉。

卡斯特在2021年總統大選輸給左派的波里奇（Gabriel Boric），智利社會當時面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、各地爆發反對不平等示威、希冀制定新憲法的氛圍，卡斯特提出的強硬政策與選民的期望顯得格格不入。

然而，社會氛圍如今已經改變，卡斯特的主張與高度關切犯罪及移民問題的選民產生共鳴。

儘管智利仍是拉丁美洲最安全國家之一，犯罪組織流入造成謀殺率上升、經濟成長受損，綁架及暗殺等重大案件近期頻傳。

除了承諾打擊犯罪，卡斯特也矢言建造邊境圍牆，並成立仿照美國移民暨海關執法局（ICE）的專責警力，負責追蹤跟驅逐非法移民，政府資料顯示這類移民多為委內瑞拉人。

智利天主教大學（Pontifical Catholic University）政治學者阿特曼（David Altman）指出，卡斯特受惠於民眾對現任波里奇政府的不滿日益加深。

阿特曼談到：「並非民眾在這4年來變得更法西斯主義，而是人們已經放棄左派，而當沒有政治中間派可選擇，他們就選右派，那是他們唯一的選項。」

移民 智利 大選

延伸閱讀

鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區

要求不會動搖！俄軍在烏國多條戰線推進 紐時：有利施加更嚴苛停戰條件

估值上看8000億美元 SpaceX有望成全球最具價值私企

接壤智利邊境移民潮湧 秘魯宣布緊急狀態、加強監控

相關新聞

前往蘇丹內戰前線，台籍無國界醫生見證大城淪陷

2025年12月4日才從蘇丹回台的林昇誼，平常在台灣的身分是林口長庚醫院麻醉科主治醫師，同時她也是人道醫療組織無國界醫生的一份子。林昇誼從2024年起，接連去了阿富汗昆杜茲的創傷醫療中心、獅子山共和國的婦幼醫院，2025年9月再度前往蘇丹塔維拉（Tawila）駐點9週，協助當地的產科與創傷外科。

南韓警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

韓國警方今天突襲搜查統一教（Unification Church，現稱世界和平統一家庭聯合會）總部，並將該團體領袖列為涉...

白俄和平獎得主獲釋 畢亞利亞茨基：繼續爭取釋放政治犯

13日甫獲釋的白俄羅斯人權鬥士，2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)14日趁著與牙醫...

南韓Kakao總部收炸彈威脅！匿名貼文勒索2.3億 全體員工急轉居家上班

南韓京鄉新聞報導，南韓最熱門傳訊軟體Kakao 15日驚傳炸彈威脅，位於京畿道城南市盆唐區的Kakao板橋總部大樓，接獲...

保護國內農業 法國籲歐盟緩簽貿易協定

擔心南方共同市場（主要是拉美國家）農產品傾銷，法國與歐盟農業會員國盼緩簽貿易協定！

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

日本將迎來半世紀以來沒有熊貓的日子，在日中關係緊張之際，日本人第一時間反應似乎冷靜，認為熊貓被當成中國共產黨的籌碼，沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。