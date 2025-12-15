智利治安惡化促極右卡斯特上台 學者：無中間派可選

智利極右派政治人物卡斯特今天贏得總統大選，顯示社會普遍擔憂治安惡化下，他的極右派反移民觀點獲得支持；有學者認為，不滿當前左派政府的選民因缺乏中間派選項，於是向卡斯特靠攏。

路透社報導，59歲的卡斯特（Jose Antonio Kast）獲得約58%選票，輕鬆擊敗左派總統候選人賈拉（Jeannette Jara），將引領智利邁向自1990年軍事獨裁政權結束以來最明顯的政治右轉。

卡斯特在2021年總統大選輸給左派的波里奇（Gabriel Boric），智利社會當時面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、各地爆發反對不平等示威、希冀制定新憲法的氛圍，卡斯特提出的強硬政策與選民的期望顯得格格不入。

然而，社會氛圍如今已經改變，卡斯特的主張與高度關切犯罪及移民問題的選民產生共鳴。

儘管智利仍是拉丁美洲最安全國家之一，犯罪組織流入造成謀殺率上升、經濟成長受損，綁架及暗殺等重大案件近期頻傳。

除了承諾打擊犯罪，卡斯特也矢言建造邊境圍牆，並成立仿照美國移民暨海關執法局（ICE）的專責警力，負責追蹤跟驅逐非法移民，政府資料顯示這類移民多為委內瑞拉人。

智利天主教大學（Pontifical Catholic University）政治學者阿特曼（David Altman）指出，卡斯特受惠於民眾對現任波里奇政府的不滿日益加深。

阿特曼談到：「並非民眾在這4年來變得更法西斯主義，而是人們已經放棄左派，而當沒有政治中間派可選擇，他們就選右派，那是他們唯一的選項。」