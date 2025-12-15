快訊

金與正疑持中國折疊螢幕手機 聯合國制裁恐落空

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

北韓領導人金正恩的妹妹金與正，日前被拍到手持一款疑似中國製造的折疊螢幕手機。聯合國目前正對北韓實施制裁，禁止智慧型手機輸入，不過平壤菁英似乎仍能取得最新電子產品。

法新社報導，北韓官方媒體昨天發布的照片顯示，金正恩與金與正（Kim Yo Jong）共同視察一家醫院開幕時，金與正右手拿著一款新型手機。

雖然照片中無法看清手機品牌，但這款手機與中國品牌榮耀的「Magic」系列手機非常相似。此系列手機被宣傳為「全球最薄的折疊螢幕智慧型手機」。

這款手機V3型售價約為1379美元（約合新台幣4萬3000元），遠遠超出北韓一般民眾消費能力。分析家表示，北韓人民在國營企業中，通常每月收入不超過3美元。

金正恩家族以熱愛電子產品聞名，他曾在一些重要場合被拍到使用蘋果產品，包括iPad和MacBook。2023年，金正恩還在一次飛彈發射活動中使用一款可折疊的智慧型手機。

北韓因研發核武受到聯合國制裁，禁止輸入智慧型手機。不過近年來，當地智慧型手機市場成長快速。專門報導北韓局勢的網站「北韓新聞」（NK News）分析，目前市面上已有十幾個智慧型手機品牌。

