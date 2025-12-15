快訊

南韓Kakao總部收炸彈威脅！匿名貼文勒索2.3億 全體員工急轉居家上班

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓城南市Kakao公司板橋總部大樓可見Kakao標誌。美聯社
南韓城南市Kakao公司板橋總部大樓可見Kakao標誌。美聯社

南韓京鄉新聞報導，南韓最熱門傳訊軟體Kakao 15日驚傳炸彈威脅，位於京畿道城南市盆唐區的Kakao板橋總部大樓，接獲匿名貼文聲稱已在建築內設置自製爆裂物，並要求支付100億韓元（約2.3億台幣），否則將引爆。Kakao隨即報警，並緊急要求全體員工轉為居家上班

Kakao表示，15日上午約11時（台灣時間上午10時），客服中心網站出現恐嚇貼文，內容指稱位於百峴洞的Kakao辦公大樓內設置爆裂物，公司第一時間向警方通報。

盆唐警察署指出，貼文中明確要求支付100億韓元作為交換條件，否則將引爆裝置。另根據朝鮮日報，貼文疑似也稱，若未匯錢進入指定人頭帳戶，將以自製槍枝殺害特定Kakao高層。

警方隨即會同消防與軍方等相關單位，出動約70名人員進入大樓展開全面搜索。

警方表示，截至目前尚未發現任何危險物品，相關單位仍持續釐清事件詳情與貼文來源。

南韓 炸彈 居家上班

