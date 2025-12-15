快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
東京上野動物園貓熊曉曉及蕾蕾與陸方的租借期限到明年2月為止，日媒報導，這對雙胞胎下月底將被送還。歐新社
東京上野動物園貓熊曉曉及蕾蕾與陸方的租借期限到明年2月為止，日媒報導，這對雙胞胎下月底將被送還。歐新社

日本將迎來半世紀以來沒有貓熊的日子，在日中關係緊張之際，日本人第一時間反應似乎冷靜，認為貓熊被當成中國共產黨的籌碼，沒有必要花鉅額公帑在貓熊身上，建議把錢於改善其他動物的生活環境，維護動物園老舊設施更為實際。

今年6月和歌山「冒險世界」的最後4頭貓熊送回大陸，東京上野動物園貓熊曉曉及蕾蕾與陸方的租借期限到明年2月為止，日媒報導，這對雙胞胎下月底將被送還。關係人士說，中國大陸沒有要再出借貓熊給日本的意思。

在奇摩雅虎等媒體平台留言的日本人，多數對於貓熊的離開，沒有感傷。有人留言，日本有沒有貓熊，對國民生活其實毫無影響；名義上是友好的橋梁，但總讓人覺得是中國共產黨交涉的籌碼，像在說「貓熊都借給你們了，還不聽話嗎？」；沒必要花10億日圓公帑在貓熊身上，時代早就不同了；真的想看貓熊，去中國旅遊就好。

有日本網友指出，如果貓熊真的是日中友好的象徵，那反而覺得不需要了。租金本來就很高，在日本出生的貓熊，最後還是得送回去吧？他說，會依情勢把貓熊當成「人質」的國家，沒辦法做生意。貓熊本身沒有錯，對喜歡貓熊的人也感到抱歉，但少了貓熊，對日本來說不痛也不癢。

有日本網友認為，昭和時代的動物園，和令和的動物園本來就不一樣。在那個年代，或許因為繁殖或外交友好，貓熊有其意義，如今這兩點都已經改變。所謂的「攬客的貓熊」已沒有存在的必要。

網友說，貓熊確實很可愛，但與其花高額租金飼養，不如把這些錢用在改善動物園老舊的設施，或是其他動物的生活環境，讓牠們過得更舒適。

動物園 日本 貓熊

延伸閱讀

麗寶樂園新地標！「美樂地親子農場」試營運 「門票+動物餵食體驗」優惠價199元 親人水豚、羊駝、熊貓羊全看得到

日本將徹底失去貓熊？ 陸網友：不隨便租給充滿仇恨的國家

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

美國總統川普第2任「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

相關新聞

南韓Kakao總部收炸彈威脅！匿名貼文勒索2.3億 全體員工急轉居家上班

南韓京鄉新聞報導，南韓最熱門傳訊軟體Kakao 15日驚傳炸彈威脅，位於京畿道城南市盆唐區的Kakao板橋總部大樓，接獲...

澳洲血腥光明節：邦代海灘槍擊案16死，猶太社群恐慌

「澳洲的猶太社群正慶祝光明節，卻遭遇血腥槍擊......」2025年12月14日晚上，澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的猶太光明節活動發生致命槍擊，槍手為一對父子，兩人持長槍於公園附近高處小橋上，對著上千名參與者無差別掃射，已知造成16人死亡（含一名槍手）、至少42人受傷。槍擊案被當局視為反猶太主義恐怖襲擊，是澳洲29年以來最嚴重的槍擊事件。

香港民主派解散，台灣成觀測港人最前線

近期中央研究院和社團法人臺灣香港研究學會共同舉辦《香港專題展：這城穿過民主》特展，以印有各種口號的標語T恤（Slogan Tee）為媒介，展現香港公民社會在各式示威抗議活動中的創意與活力。除了本次特展之外，中研院社會學研究所香港主題小組另設有「香港研究資料庫」，收集各式和香港研究相關史料。本次展覽所展示的標語T恤，即為香港研究資料庫收藏的藏品內容。

影／雪梨海灘槍擊案死傷擴大16死！槍手父子檔身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30...

影／徒手制伏雪梨海灘槍手！43歲水果店老闆身中2槍現況曝

英國廣播公司（BBC）報導，澳洲雪梨邦代海灘驚傳大規模槍擊，事發瞬間一名男子徒手制伏槍手、奪下武器的畫面在網路瘋傳。外媒...

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

南韓獨立檢察組表示，前總統尹錫悅涉嫌在一年多前試圖挑起和北韓的軍事衝突，藉機發布戒嚴令，但因平壤方面未予理會，導致計畫破...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。