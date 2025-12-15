保護國內農業 法國籲歐盟緩簽貿易協定

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

擔心南方共同市場（主要是拉美國家）農產品傾銷，法國與歐盟農業會員國盼緩簽貿易協定！法國總理勒克努辦公室14日發聲明指出，歐盟目前不適合跟南方共同市場簽定貿易協定，若太快開放恐傷害歐盟國家的農業。但若自貿協議簽成，雙方將創造7億人口的市場，在美國對全球課徵關稅下，歐盟其他國家也盼藉此分散風險。

盼建立進口管制

根據《半島電視台》報導，勒克努辦公室14日發聲明指出，希望推遲談判簽定的期限，繼續努力爭取為歐洲農業提供合法的保護措施。不過歐盟27個成員國已與南方共同市場（阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭）就協定談判了20多年，而歐盟簽定自貿協定需所有國家批准，法國已表態明確反對。

法國經濟和財政部長萊斯庫爾近日受訪時強調，法國希望能達成有效保障條款、確保南方市場也實施與歐盟農民相同的生產標準，並建立適當的「進口管制」，才有可能同意簽約，法國與一些歐盟農業會員國擔心，該協議將造成不公平競爭，破壞本已相當脆弱的歐洲食品產業。

市場龐大難拒絕

不過，歐洲議會將於16日就保障措施進行投票，以安撫農民，且南方國家對歐盟來說，是相當重要的經貿市場。歐盟是南方共同市場第二大貿易夥伴，2024 年出口額將達到 570 億歐元，同時也是南方共同市場最大的外國投資者，2023 年的投資金額達 3900 億歐元，若自貿協定獲得批准，將會創造7.22億人口的龐大市場。

《全球銀行與財經》提到，歐盟也正與印度洽簽自由貿易協定，但歐盟希望印度可以提高進口車的配額，印度則期待歐盟取消鋼鐵產品的限制，還有對歐盟課徵的碳稅有一定的彈性豁免，雙方仍未達成共識，今年恐難簽成貿易協定。但這也可看見歐盟試圖分散市場風險的決心。

【更多精采內容，詳見 】