巴西前總統波索納洛減刑案 數萬人上街抗議

中央社／ 里約熱內盧14日綜合外電報導

巴西各地數萬民眾今天上街遊行，反對一項法案，該法案可望縮減前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判處的刑期。

法新社報導，參議院將於17日審議此法案。一旦通過，被判27年刑期的波索納洛，僅需服刑兩年多，便有可能獲得假釋。

在國會保守派占多數的下議院於10日凌晨通過此案後，左翼團體與維權人士號召這次遊行，知名歌手卡耶塔諾費洛索（Caetano Veloso）也參與其中。

極右派的波索納洛去年11月因被認定策劃阻止2022年大選勝出的總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任，而被判刑入獄。

在里約熱內盧，今天有將近1萬9000人湧入著名的柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach），他們高舉寫有「不准赦免」與「國會是人民公敵」的標語，現場還有卡耶塔諾費洛索及其他音樂人在小舞台上演出。

巴西女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）高喊：「我們依然在此，就是為了喚醒國會。他們不能只顧自身利益行事。我們依然在此，為了巴西的森林、為了女性權益、為了民主。我們依然在此！」

費南妲托雷斯主演的電影「我依然在此」（I'm StillHere），為巴西贏得史上首座奧斯卡，該片講述巴西1964年至1985年所經歷的獨裁統治。

在聖保羅這座大都會區，估計有約1萬4000人聚集在著名的包利斯塔大道（Paulista Avenue）。

聖保羅市議員利馬（Keit Lima）告訴法新社：「我們走上街頭，是要表明我們持續捍衛民主，而捍衛民主就意味策劃政變者應該入獄。」

