美軍敘利亞遇襲 聯軍與敘部隊追捕IS「潛伏小組」

中央社／ 大馬士革14日綜合外電報導

敘利亞內政部官員表示，敘利亞昨天發生針對美國部隊的致命攻擊後，敘利亞部隊與美國領導的聯軍今天展開行動，打擊「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）「潛伏小組」。

敘利亞政府表示，昨天發生的「恐怖攻擊」造成兩名美軍士兵與一名平民口譯員喪生。華府則指出，攻擊是一名伊斯蘭國組織武裝分子所為，嫌犯隨後已遭擊斃。

上述敘利亞內政部官員不具名告訴法新社，敘利亞沙漠正在進行「安全行動」，「與美國領導的國際聯軍合作」，追蹤「達伊沙（Daesh）潛伏小組」。

「達伊沙」是伊斯蘭國的阿拉伯文縮寫。

該位官員表示，已有3人因涉嫌參與昨天發生於敘利亞中部巴邁拉（Palmyra）的攻擊被捕。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天對美國總統川普致以慰問，表達敘利亞對「罹難者家屬的團結與支持」。

敘國當局稍早表示，攻擊者是安全部隊成員，原定今天因其「極端伊斯蘭思想」遭解職。

今天另有一位敘利亞安全官員告訴法新社，攻擊發生後，「已有11名一般安全部隊成員被捕並接受訊問」。

這位同樣要求不具名的官員表示，槍手在安全部隊服役「超過10個月」，曾派駐多座城市，之後才調往巴邁拉。

巴邁拉因擁有列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的古代遺址而聞名，在伊斯蘭國勢力最盛時期，該地曾受其控制。

●「嚴厲報復」

這起事件是去年12月伊斯蘭勢力主導的部隊推翻長期執政的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），重新恢復敘美關係以來，首度傳出的同類攻擊。

昨天的攻擊發生後，川普誓言進行「非常嚴厲的報復」。

不具名敘利亞軍方官員昨天說，槍擊發生在巴邁拉一處敘利亞基地內，「當時敘美軍官正在開會」。但另一位五角大廈官員對法新社表示，該起攻擊「發生在敘利亞總統無法控制的地區」。

敘利亞內政部今天發表聲明指出，一名伊斯蘭國成員「滲透」那場會議後發動攻擊。

